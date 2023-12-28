28 Ara 2023 - 12:21 - Gündem

Sivas'ta elektriğin kapanacağı gün! 29 Aralık 2023'te hangi ilçeler etkilenecek?

Sivas genelinde 29 Aralık 2023 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından duyuruldu. İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda tutularak gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları nedeniyle, belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar: