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Sivas'ta elektriğin kapanacağı gün! 29 Aralık 2023'te hangi ilçeler etkilenecek?

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Sivas genelinde 29 Aralık 2023 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından duyuruldu. İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda tutularak gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları nedeniyle, belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar:

Sivas'ta elektriğin kapanacağı gün! 29 Aralık 2023'te hangi ilçeler etkilenecek? mask
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Sivas genelinde 29 Aralık 2023 tarihinde planlanan elektrik kesintileri, Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. (ÇEDAŞ) tarafından duyuruldu. İş Sağlığı ve Güvenliği ön planda tutularak gerçekleştirilecek olan bakım çalışmaları nedeniyle, belirli ilçe ve mahallelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte detaylar:

 SUŞEHRİ / SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Süre: 7 saat

Etkilenen Bölgeler: Suşehri ilçesi, Sivas merkez, Arpacı, Eskimeşe, G. Karaağaç Köyü, ve çevresindeki köyler.

Kesinti Sebebi: Bakım Çalışması

Başlama Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 16:00

MERKEZ / SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Süre: 7 saat

Etkilenen Bölgeler: Tatıkement, Yavu, Ağılkaya ve çevresi.

Kesinti Sebebi: Bakım Çalışması

Başlama Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 16:00

GEMEREK / SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Süre: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Gemerek, İnkışla ve çevresindeki bölgeler.

Kesinti Sebebi: Bakım Çalışması

Başlama Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 09:00

Bitiş Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 12:00

ŞARKIŞLA / SİVAS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Süre: 5 saat 30 dakika

Etkilenen Bölgeler: Şarkışla ilçesi, İlyashacı Köyü, ve çevresi.

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Başlama Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 09:30

Bitiş Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 15:00

5. Kangal / Sivas Elektrik Kesintisi:

Süre: 3 saat

Etkilenen Bölgeler: Sivas, Kangal ilçesi, Mancılık, Avşarören, Gürün Mağara, ve çevresindeki bölgeler.

Kesinti Sebebi: Şebeke Çalışması

Başlama Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 12:00

Bitiş Saati: 29 Aralık 2023 Cuma 15:00

ÇEDAŞ tarafından belirtilen saat aralıklarında elektrik kesintileri planlandığından, bu süre zarfında yaşanabilecek sorunlara karşı tedbirli olunması öneriliyor.

 
 

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28 Ara 2023 - 12:21 Sivas- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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