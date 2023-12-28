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Enkaz yığını Malatya’da büyük tehlike!

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Şubat depremlerinden sonra ağır hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Yıkımlar devam ederken birçok güvenlik önleminin de hiçe sayıldığı, açılan çukurların kapatılmadığı ve bazı vatandaşların ise enkaz kalıntılarından hurda topladıkları görüldü. Bazı binalar yıkıldıktan sonra zemin düzeltme çalışmalarının ise yapılmadığı bildirildi.
Enkaz yığını Malatya’da büyük tehlike! mask
Enkaz yığını Malatya’da büyük tehlike!
Enkaz yığını Malatya’da büyük tehlike!
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Asrın felaketinden sonra tanınmayacak hale gelen Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Yıkılan birçok binanın enkaz yığıntılarının düzeltilmediği, vatandaşların ve çocukların ise bu kalıntılardan malzeme topladıkları görüldü. Açık kalan enkaz yığıntılarına giren çocuklar, tehlikenin farkında olmadan hurda topluyor.

ÇOCUKLAR İÇİN TEHLİKELİ BİR ALAN

Şubat ayında meydana gelen şiddetli depremlerde büyük ölçüde hasar alan Malatya’da yıkımlar devam ediyor. Yıkımlar gerçekleştikçe Malatya’nın boş bir araziye dönüşmesi ise Malatyalıları üzüyor. Yapılan yıkımlardan sonra bazı zeminler düzeltilse de bazı zeminler bozuk bir şekilde bırakılmış durumda. Zemini doldurulmayan enkaz yığıntılarında ise birçok çocuğun canlarını hiçe sayarak hurda parçaları topladıkları görüldü.

TEHLİKENİN FARKINDA DEĞİLLER

Paslı demir ve cam parçalarıyla dolu olan enkaz yığıntılarına giren çocukları durdurabilecek bir güvenlik önlemi ise alınmıyor. Diğer yandan enkaz yığıntılarına giren çocuklar tehlikenin farkında olmadan demir topluyor. Enkaz yığıntıları olmayan zeminlerde ise  birçok altyapı çukuru bulunuyor. Kapatılmayan altyapı çukurlarının özellikle çocuklar için büyük tehlike oluşturduğu gözlerden kaçmıyor.

 

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28 Ara 2023 - 11:24 Malatya- Gündem

Muhabir  Recep Bağdat

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