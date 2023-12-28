AGD'den Malatyalılara davet

Malatya Büyükşehir Belediyesi Dedekorkut Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısına AGD Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, şube müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantı da 31 Aralık Pazar günü saat 19.30'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi isimli program hakkında bilgi verildi.

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