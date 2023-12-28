AGD'den Malatyalılara davet

Malatya Büyükşehir Belediyesi Dedekorkut Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısına AGD Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, şube müdürleri ve basın mensupları katıldı.
Toplantı da 31 Aralık Pazar günü saat 19.30'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi isimli program hakkında bilgi verildi.
Ayrıntılar geliyor...
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.