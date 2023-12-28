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AGD'den Malatyalılara davet

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Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Malatya İl Temsilciliği tarafından kahvaltılı basın toplantısı gerçekleştirildi.
AGD'den Malatyalılara davet mask
AGD'den Malatyalılara davet
AGD'den Malatyalılara davet
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Dedekorkut Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısına AGD Malatya Şube Başkanı Vahdettin Altınova, şube müdürleri ve basın mensupları katıldı.

Toplantı da 31 Aralık Pazar günü saat 19.30'da Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi isimli program hakkında bilgi verildi.

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28 Ara 2023 - 11:21 Malatya- Gündem

Muhabir  Mehmet Tevfik Cibiceli

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