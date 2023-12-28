Bel fıtığı olanlara önemli uyarı

Bel fıtığı hakkında önemli açıklamalarda bulunan ve bel fıtığının çok nankör bir hastalık olduğuna dikkat çeken Uzman Fizyoterapist Doğan Gözaydın, bel fıtığının 2-3 defa tekrarlayabileceğini kaydetti. Cerrahi ameliyattan sonra mutlaka dikkat edilmesi gerektiğini dile getiren Gözaydın, “Bel fıtığı ameliyatı olan bir kişi, bel bölgesinde platin olan hastalar kesinlikle eskisinden daha çok dikkat etmeli. Çünkü 2’nci bir cerrahi bel fıtığını kesinlikle ve kesinlikle geçirmez. Bu sürekli tekrarlayacağı anlamına gelir. Her şey hastada bitiyor” dedi.

Bel fıtığının tanımını yaparak sözlerine başlayan Uzman Fizyoterapist Doğan Gözaydın, bel bölgesinde bulunan omurların arasındaki diskin yırtılarak, sinirleri sıkıştırması olarak ifade edilmesi olduğunu söyledi.

“ZORLAMA YOLUYLA OLUŞABİLİR”

Bel fıtığının nasıl oluştuğuna kısaca değinen Gözaydın,

“Bel fıtığı günlük hayatımızı kısıtlar. Genelde yüzde 60 oranında bacağı vurur. Daha ileri seviyeler ayak, ayak bileğine kadar vurur. Çok daha ileri ve kötü seviyeler kurtarılamaz dediğimiz seviyeler artık neredeyse uzuv kaybına kadar ilerler. Bel fıtığı aniden bir travma, zorlama yoluyla olabilir. Ama genel olarak günlük yaşamda dikkat etmediğimiz için ağır yük kaldırma, iş hayatımızın zorluğu bel fıtığı yapmaya sebep olabilir. Keza aynı şekilde dikkat etmediğimiz pozisyonlarımız yani eğilip kalkarken bile yanlış olarak pozisyonlandığımız vücudumuz bizde ilerleyen zamanlarda bel fıtığı oluşturabilir”

şeklinde konuştu.

“BACAKTAN TOPUĞA YAYILAN BİR AĞRI OLUŞABİLİR”

Bel fıtığının belirtilerini de anlatan Gözaydın,

“Öncelikle bel bölgesinde ağrı bekleriz. Kimi hastalarda bel bölgesinden daha çok şikâyet olarak bacağa vuran siyatik ağrıları olabilir. Bacaktan topuğa yayılan bir ağrı oluşabilir. Çünkü vücudumuzda sinirler, bilindiği üzere bel bölgesinden, omurilik kısmından çok fazlaca geçiyor ve bu fıtık dediğimiz o bombeleşme sinire baskı yaptığın zaman bacakta karıncalanma, uyuşma, bel bölgesinde ağrı, ayak bileğinde yine aynı şekilde uyuşma, karıncalarla renk değişimlerine kadar ilerleyen belirtileri var. MR çekildikten sonra zaten fıtığın seviyesi belli oluyor. Fıtığın seviyesini belirledikten sonra artık bundan sonra da günlük olarak hastanın tedavisini gerçekleştiriyoruz”

diye konuştu.

“ORTOPEDİK YATAK VE YASTIK SEÇİMİ ÇOK ÖNEMLİ”

Bel fıtığının tedavisi hakkında bilgi de veren Gözaydın,

“Her bel fıtığı hastasının tedavisi farklıdır. Hastanın değerlendirmesini yaptıktan sonra diz tedavisine başlarız. Öncelikli olarak hastanın günlük olarak yaptığı bütün yanlışları düzeltmek için hastayla bir görüşme yaparız. Ortopedik yatak ve yastık seçimi çok önemlidir. Çünkü ortalama günlük 8 saat uyuyan birisi için bütün vücudumuzu taşıyan, destekleyen yataklar, yastıklar iyi olmalıdır. Onun dışında bel fıtığında biz hastaya genelde bele çok fazla yük bindirmemesini isteriz. Uzun bir süre dikkat etmesini öneririz. Kaldırdığı ağırlık, gün içerisinde bele destek, oturduğu sandalyede çok uzun süre oturmaması gerekir. Çok fazla ayakta kalmaması da gerekir. Yani sürekli pozisyonlar değiştirip biraz daha belli hareketlendirmemiz gerekir. Hastanın rahatlaması için günlük rutin tedavilerinin dışında bel bölgesine manuel terapi dediğimiz tedavi yöntemini bel bölgesine uyguluyoruz. Ve onun dışında sıcak uygulama, bel için çok önemlidir. Soğuk havalarda, rüzgârlı havalarda, dışarı çıkmamasını öneririz. Korse kullanımı doktor rehberliğinde olmalı. Bilinçsiz korse kullanımı olmanı kesinlikle önermiyoruz. Korseyi geceleri çıkartmasını öneririz”

ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 90 BAŞARI ORANIMIZ VAR”

Bel fıtığının geçmesi mümkün olmayan, 2-3 ameliyat olduktan sonra bu rahatsızlığın devam ettiği söylentilerine de değinen Gözaydın şunları kaydetti:

“Uzun bir süre boyunca bütün tedavi yöntemlerini denemiş bir hasta en son cerrahi geçirir. Ama biz yüzde 90 oranında bel veya boyun fıtığını fizik tedavi yöntemi uygulayarak, başarı sağlıyoruz. Tabii ki şöyle tedavi iyileşmenin yarısıdır, diğer yarısı da hastanın kendisini tedavi etmesidir. Hasta burada tedaviyi olduktan sonra dikkat etmesi gerekenlere dikkat etmiyorsa tedavi başarısız olur. Hastalar bizimle birlikte bu süreci yönetirlerse yüzde 90 oranında başarı alırlar. ‘Geçmeyen, artık son aşamalar’ denilen fıtıkta artık hastanın yürümesi kaybolur. Yürümede çok çok zorluk çeker. Kimi hastalar yatağa bağımlı olur. Hareket kısıtlılığı çok çok artmıştır. Biz bu hastalarda da yine düzelmeler kaydediyoruz. Düzelmeler görüyoruz. Tabii ki bu sinir harabiyetine bağlı. Sinirler çok fazla harabe olmuşsa son aşaması tabii ki ameliyattır, cerrahidir. Ama biz son aşamaya gelmeden elimizden gelen her şeyi yapıyoruz ve yüzde 90 başarı oranımız var. En azından ağrıları çok çok minimal düzeye indirip, artık o yürüme kalitesini arttırıp, günlük yaşam kalitesini arttırıp, hastayı ev içerisinde yapması gereken egzersizlerle yani cerrahi uzunca bir süre erteliyoruz. Cerrahiden sonra tabii ki hasta çok çok daha dikkat etmesi gerekmeli, çünkü bel fıtığı nankördür. Yani 2’nci, 3’üncü kere tekrarlayabilir. Cerrahiden sonra hastalar dikkatli olmalı. Yani bel fıtığı ameliyatı olan bir kişi, bel bölgesinde platin olan hastalar kesinlikle eskisinden daha çok dikkat etmeli. Çünkü 2’nci bir cerrahi bel fıtığını kesinlikle ve kesinlikle geçirmez. Bu sürekli tekrarlayacağı anlamına gelir. Her şey hastada bitiyor.”

“BU GİBİ İŞLEMLER HER YERDE YAPILMAMALI”

Bel fıtığında halk tarafından uygulanan alternatif tıbbın doğru olup olmadığını anlatan Gözaydın,

“bu akupunktur, bel bölgesine hacamat, bel çekme dediğimiz bel bölgesindeki diskleri açıp oradaki baskıyı azaltacağı için yardımcı tedavi yöntemleridir. Bunlar da kullandığımız tedavi yöntemleri. Hatta bunun dışında kinezyoloji bantlama yöntemimiz kasları rahatlattığı için kupa tedavisi bunlar da bel bölgesi için uyguladığımız ve başarı aldığımız yöntemlerden biri. Bu işin kurnazlığı, bu işte dolandırılma riski çok. Bu gibi işlemler her yerde yapılmamalı. Bu tedavi yöntemlerini tabii ki bir hekim kontrolünde yapılması, hatta bir hekimin yapması gerekiyor. Bu işi yapan sertifikalı yerler de var. Bilinmeyen yerleri çok fazla önermiyoruz, bu gibi yerlere güvenmiyoruz. Eğitimini alan, bu işin uzmanı olan hekimimiz bu tedavi yöntemlerini yapıyor. Bu gibi yerlerde tedavi arayanlar iyileşeyim derken, sakat kalabiliyorlar. Bilinçsiz bir şekilde bilin çekilmesi, oraya uygulanan bir anlık bir baskı fıtık olan bölgenin iletimini tamamen kapatabilir”

kelimelerine yer verdi.

“GÜNLÜK EN AZINDAN YARIM SAAT YÜRÜYÜŞ YAPILMALI”

Bel fıtığı olan hastalara çeşitli önerilerde de bulunan Gözaydın,

“Bel fıtığı olan hastalarımız öncelikle günlük en azından 40-45 dakika egzersiz yapmalı. Bel fıtığı olan hastalarımız yatağa bağımlı olmamalı. Beli ağrıyor diye hareketsiz kalmamalı. Günlük en azından yarım saat yürüyüş yapmalı. Onun dışında gereken bütün egzersizlerini yapmalı, ağır kaldırmamalı, sürekli pozisyon değiştirmeyi bilmeli. Yani bir sandalyeye en azından 2 saat bel desteksiz oturmamalı. Ayakta çok uzun süre kalmamalı. Ağır kaldırırken yük bindirmeyi bilmeli. Mesela sağ tarafa bir yük verip de sol tarafı boş bırakıp, beli sağa doğru kaydırmamalı. Çömelmeleri diz üzerinden kullanmalı, kalçaya, bele çok fazla yük bindirmemek gerekir. Yatak seçimi çok önemlidir. Çünkü bir insan en az 7-8 saat uyku uyur ve bu hepsi yatağın üzerindedir. Bu nedenle de yatak seçimi çok önemli. Gerekirse bel bölgesine destekler kullanmamız gerekiyor”

şeklinde konuştu.