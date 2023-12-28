Malatyalıların dikkatine! 9 ilçeye uyarı geldi

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:
“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı, Yeni, Su, Gündüzbey, Tecde, Yakınca, Mullakasım, Kadiruşağı, Seyituşağı, İkizce mahallerine,
Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Kurtuşağı, Büyükköy, Çatalbahçe, Kolköy, Ören, Bölüklü, Hançerli, İkinciler, Kömekavak, Eğin, Mihmanlı, Esenli, Aşağıörükçü, Yukarıörükçü, Ilıcak, Aliçeri, Keklikpınarı, Yalınbudak, Karamağara, Sadıklı, Kadıibrahim, Muratlı, Doğanlar, Fatih mahallelerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Karabük Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Osmanpaşa, Mehmetakif, Sekizsu, Şıhlar, Budak, Düzce, Çobanlı, Yaylacık, Aşağıulupınar, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru, Hocaali, Aşağıulupınar, Yukarıulupınar, Gözeli, Hezenek, Kayakesen mahallerine,
Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Hekimhan ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesi’ne,
Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Doğanyol ilçesine bağlı Yeşilköy, Gevheruşağı, İsak, Çolak mahallelerine,
Bugün 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bahçebaşı Mahallesi’ne,
Bugün 10.00 ila 15.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Tepehan, Yeşildere, Yandere, Uzuntaş, Kayadere, Taştepe, Korucak, Ulutaş, Şükan, Büyüköz mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Sultanlı, Bahçelievler mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Gözlüce Mahallesi’ne,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Yağmurlu, Aydınlar, Kuyulu, Çayırköy, Yukarıörükçü, Ilıcak, Sadıklı, Kadıibrahim, Keklikpınarı, mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Kaynarca, Mullakasım, Hıroğlu, Gündüzbey mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Çolakoğlu, Karakaşçiftliğiköyü, Bulgurlu, Göller mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Paşaköşkü, Hacı Abdi, Ataköy mahallelerine,
Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Eskiarapgir, Yazılı, Taşdelen, Alıçlı mahallelerine,
Yarın 11.02 ila 16.02 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Abuşoğlu Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.