28 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘28 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
28 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
BERAT ECZANESİ - BATTALGAZİ
AKPINAR MEYDANI, MGROSS MARKET YANI, HİLALTEPE -HANÇUKUR- GÖZTEPE- MİNİBÜS DURAĞI YANI
24 SAAT AÇIK
CENGİZTOPEL ECZANESİ - BATTALGAZİ
CENGİZTOPEL CADDESİ, ÜÇGEN PARK KARŞISI
24 SAAT AÇIK!
YENİPETEK ECZANESİ - YEŞİLYURT
ANKARA ASFALTI, EĞİTİM ARAŞTİRMA HASTANESİ KARŞISI
24 SAAT AÇIK
TAŞKIN ECZANESİ - YEŞİLYURT
BOSTANBAŞI MAHALLESİ, BARGUZU CADDESİ, NO:107
24 SAAT AÇIK
ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ
BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA
08:30-23:59 ARASI AÇIK
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.