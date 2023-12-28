- Sağlık

28 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘28 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
28 Aralık 2023 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 28 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. ‘28 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi?’ İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

28 Aralık 2023 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

BERAT ECZANESİ - BATTALGAZİ

AKPINAR MEYDANI, MGROSS MARKET YANI, HİLALTEPE -HANÇUKUR- GÖZTEPE- MİNİBÜS DURAĞI YANI

24 SAAT AÇIK

CENGİZTOPEL ECZANESİ - BATTALGAZİ

CENGİZTOPEL CADDESİ, ÜÇGEN PARK KARŞISI

24 SAAT AÇIK!

YENİPETEK ECZANESİ - YEŞİLYURT

ANKARA ASFALTI, EĞİTİM ARAŞTİRMA HASTANESİ KARŞISI

24 SAAT AÇIK

TAŞKIN ECZANESİ - YEŞİLYURT

BOSTANBAŞI MAHALLESİ, BARGUZU CADDESİ, NO:107

24 SAAT AÇIK

ATALAN ECZANESİ - BATTALGAZİ

BENZİNLİK CADDESİ, PETROL OFİSİ DEVAMI, ESKİMALATYA

08:30-23:59 ARASI AÇIK

 

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28 Ara 2023 - 10:52 Malatya- Sağlık

Muhabir  Recep Bağdat

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