Dikkat! Maraş ve Kayseri’ye uyarı geldi

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ila 11.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kuşcağız Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Hacılar ilçesine bağlı Yukarı, Akyazı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Bayramhacı, Yuvalı mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Erenköy Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Şeker Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’ne,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 10.30 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çöten Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 11.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Cücün Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 16.00 saatleri arasında Pınarbaşı ilçesine bağlı Eskitekke, Kılıçkışla, Melikgazi mahallelerine,

Bugün 11.30 ila 18.00 saatleri arasında Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı, Yerköy, Mustafabeyli mahallelerine,

Bugün 12.30 ila 13.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Kemer Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 14.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Ebiç Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 15.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Çomaklı Mahallesi’ne,

Bugün 13.30 ila 15.30 saatleri arasında Melikgazi / Hacılar ilçesine bağlı Becen, Hisarcık, Aşağı mahallelerine,

Bugün 14.30 ila 15.30 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Yuvalı Mahallesi’ne,

Bugün 15.30 ila 17.00 saatleri arasında Develi ilçesine bağlı Mustafa Asım Köksal, Çomaklı mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Melikgazi ilçesine bağlı Altınoluk Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Fevzioğlu, Saray mahallelerine,

Yarın 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’ne,

Yarın 10.00 ila 17.00 saatleri arasında Tomarza ilçesine bağlı Büyükcanlı Mahallesi’ne,

Yarın 12.00 ila 14.00 saatleri arasında Talas ilçesine bağlı Mengücek, Kepez mahallelerine,

Yarın 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Kocasinan ilçesine bağlı Osmangazi, General Emir mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

AKEDAŞ tarafından da Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

Buna göre şu ilçe ve mahallelere elektrik verilemeyecek:

“Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Çınarlı, Yeniyurt, Çiğli, Kapıçam mahallelerine,

Bugün 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Pınarhüyük Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Kocolar, Navruzlu, Küpelikız, Öksüzlü, Tevekkeli mahallelerine,

Yarın 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Türkoğlu İlçesine bağlı Kuyumcular Mahallesi’ne” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.