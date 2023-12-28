Mavi beyazlı ekibin ilk yarı karnesi 3 teknik adam, 8 gol, 2 galibiyet

14 karşılaşmadan sadece 9 puan çıkarabilen Malatya Arguvanspor’da, kötü gidişata dur diyebilmek adına olağanüstü kongre ile genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan genel kurulda mevcut başkan Cemal Altun güven tazeledi. Çıktığı 14 karşılaşmada meşin yuvarlağı 8 kez rakip filelerle buluşturan mavi beyazlı ekip, kalesinde toplam 17 gol gördü.

14 KARŞILAŞMADA 2 GALİBİYET

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmalarda en az gol kaydeden takım unvanına sahip Malatya Arguvanspor rakiplerine karşı sadece 2 kez galip gelebildi. Sezonun başından beri gol yollarında etkili olamayan mavi beyazlı ekip skor üstünlüğünü ele geçirme anlamında da sıkıntılar yaşıyor. Sezonun ilk yarısında sadece 52 Orduspor ve Tarsus İdman Yurdu’ndan gol yemeyen Malatya Arguvanspor en farklı mağlubiyetini ise 3-0 ile Kayseri temsilcisi Talasgücü’nden aldı. Mavi beyazlı ekipte takımına gol yollarında en çok katkıda bulunan isim 2 golle Yağız Rüştü Aktaş oldu. Play Off umutlarını kaybeden Malatya Arguvanspor sezonun ikinci yarısında kümede kalma mücadelesi vererek bir sonraki sezona daha iyi bir hazırlık yapmayı hedefliyor. TFF 3’üncü lig 1.gurupta yer alan Malatya temsilcisi sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşmasında 52 Orduspor’a konuk olacak.