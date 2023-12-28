Malatya’da sisli havalara dikkat

Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:
“Merkez: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,
Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,
Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,
Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,
Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,
Darende: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,
Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,
Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,
Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,
Kale: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,
Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,
Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,
Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,
Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.