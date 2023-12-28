Malatya’da sisli havalara dikkat

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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece”