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Malatya’da sisli havalara dikkat

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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından hava tahmin raporu yayınlandı. Malatya’da bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği beklenmektedir. Ayrıca hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerinde seyredeceği, rüzgârın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildi.
Malatya’da sisli havalara dikkat mask
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Öte yandan Malatya-Merkez ve ilçelerindeki hava sıcaklık derecelerinin de verildiği açıklamada hava sıcaklıklarının şu şekilde olması bekleniyor:

“Merkez: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Akçadağ: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,

Arapgir: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 8 derece,

Arguvan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Battalgazi: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 13 derece,

Darende: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Doğanşehir: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Doğanyol: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Hekimhan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Kale: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 11 derece,

Kuluncak: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 9 derece,

Pütürge: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 10 derece,

Yazıhan: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece,

Yeşilyurt: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 12 derece”

 

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28 Ara 2023 - 10:35 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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