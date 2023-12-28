İşte 2023’ün en itici isimleri

Yeni yıla sayılı günler kala 2023’ün “en”leri de belirleniyor. Bu kapsamda geçen yılın en itici ünlü isimleri belli oldu.

Her yılın sonunda yapılan ve artık bir rutin haline gelen geçen yılın “en”leri belli olmaya devam ediyor. Bu kapsamda 2023’ün en itici ünlüleri de belli oldu.

5.BAHAR CANDAN

Onedio’nun anketine göre, en itici ünlülerin 5’inci sırasında Bahar Candan var. Sosyal medyanın en itici bulduğu isimlerden biri olan Candan, geçen haftalarda kara para aklama suçundan tutuklanmıştı.

4.HAKAN URAL

Aslında oyunculuk kariyeri olan ve sabah programlarında görmeye alıştığımız Hakan Ural 4’üncü sırada. Ural, garip yorumları ile dikkat çeken bir isim.

3.MİKA RAUN

Sosyal medyanın en sevmediği tiplerden biri de Mika Raun… Bu isim 3’üncü sırada kendine yer buldu.

2.MEHMET ALİ ERBİL

Oyunculuk ve sunuculuk geçmişi olan Mehmet Ali Erbil, yapılan en itici ünlü anketinde 2’nci sırada yer aldı. Erbil’in sene içinde yaptığı bazı açıklamalar oldukça tepki çekmişti.

1.DİLAN POLAT

Türkiye’nin en itici bulduğu isim Dilan Polat oldu. Eşi Engin Polat ve bazı isimlerle birlikte kara para aklama suçundan dolayı tutuklanan Polat, kısa süre içinde elde ettiği servetle dikkatleri üzerine çekip adaletin kıskacına girmişti.