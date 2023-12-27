Sadece IQ seviyesi yüksek olanların bayılacağı 12 film

Film izlemek birçok insan için bağımlılık halini alabiliyor. Bazı filmler ise bu durumu daha da eğlenceli hale getiriyor. Bu içeriğimizde sadece IQ seviyesi yüksek olanların bayılacağı 12 filmi anlatacağız.

Unutulmaz Filmler’in tavsiye ettiği ve yalnızca IQ seviyesi arşa değen üstün zekâları tatmin edecek birbirinden kaliteli 12 film şöyle:

1- Inception (2010)

Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb'un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır.

2- Interstellar (2014)

İnsanlığın felaket boyutunda bir salgın hastalık ve kıtlıkla boğuştuğu distopik bir gelecekte geçen film, insanlık için yeni bir yuva arayışıyla Satürn yakınlarındaki solucan deliğinden geçen bir grup astronotu konu ediyor.

3- Baraka (1992)

Dünyanın dört bir yanından olağanüstü anları bir araya getiren film, dini ritüeller aracılığıyla yeryüzündeki yaşamın zenginliğini ortaya koyuyor. Cenneti andıran güzellikteki görüntüler ve gaddarlığın izlerini taşıyan çirkinlikler arasındaki uçurum, dünyamızın da karmaşasını yansıtıyor.



4- Memento (2000)

Memento, eski bir sigorta müfettişi olan ve ender rastlanan bir unutkanlık hastalığına yakalanan, karısının öldürüldüğü andan itibaren yeni hiçbir olayı hatırlamayan Leonard'ın hikâyesini anlatır. Leonard kim olduğunu bilmesine ve geçmişini hatırlamasına rağmen yeni bir anı sahibi olamamaktadır. Bir yandan hafıza sorunuyla baş etmeye çalışırken bir yandan da intikam almak için karısının katilini aramaktadır.

5- 2001: A Space Odyssey (1968)

2001: Bir Uzay Destanı veya Türkçe gösterim adıyla 2001: Uzay Yolu Macerası (İngilizce 2001: A Space Odyssey), 1968 yılında Stanley Kubrick tarafından yönetilen bilim kurgu filmi insanın evrimi, teknoloji, yapay zeka tematik unsurlarını işler ve bilimsel gerçekliği, öncü görsel efektleri, provokatif belirsizliği ve bazı yorumculara göre içerdiği gerçeküstü betimleme, geleneksel anlatım teknikleri yerine sessizlik ve asgari düzeydeki karşılıklı konuşmaları ile ün yapmıştır.

6- Zeitgeist (2007)

Zeitgeist: The Movie, 2007 yılı yapımı, din, para ve banka ile 9/11 olayını anlatan bir belgeseldir. Horus ve İsa belgeselin 1. bölümünde güneş' in mesihleri olarak betimlenmektedirler. 11 Eylül saldırıları belgeselin 2. bölümünün konusudur.

7- Persona (1966)

Filmin konusu bir hemşirenin konuşmayı reddeden ve herhangi bir psikolojik rahatsızlığı olmamasına rağmen çevresiyle iletişimi tamamen kesmiş bir aktrisin bakımını üstlenmesidir.

8- Mulholland Drive (2001)

Mulholland Çıkmazı (Mulholland Drive, Türkçe anlamı Mulholland Caddesi), yönetmenliğini ve senaristliğini David Lynch'in üstlendiği; psikolojik gerilim, gizem ve dram türlerindeki 2001 çıkışlı bir filmdir. Film, Los Angeles'a gelip halasının evinde kalırken hafızasını kaybedip aynı evde saklanan Rita ile karşılaşan ve onunla arkadaş olan Betty Elms adlı, gözü yükseklerde bir oyuncunun hikâyesini anlatır.

9- Being John Malkovich (1999)

Kuklacılıkla uğraşan Craig karısının baskıları ile daha elle tutulur bir meslek edinmeye karar verir. Bir şirkette işe girer, Maxine ile tanışır, ona yavaş yavaş aşık olmaya başlar. Günün birinde tesadüfen şirketteki dosya dolabının arkasında esrarengiz bir tünel bulur. Bu tünel oyuncu John Malkovich'in beynine açılmaktadır. İş arkadaşı Maxine bunu anlatır. Maxine'le bunu pazarlamaya başlarlar.

10- Cube (1997)

Birbirlerini tanımayan, yedi kişi bilmedikleri bir biçimde kendilerini bir küp sisteminin içinde bulurlar. Kenarlarında yan bölümlere geçmek için birer kapı bulunan küpler içinde çıkış yolunu ararlar. Farklı meslek ve yaş gruplarından kahramanlar çıkış yolunu ararken, küplerin içindeki tehlike ve acayipliklerle savaşırlar. Zor durumda kalan karakterlerin birbirleri ve kendileri ile yaşadıkları çatışmalar konuyu daha ilginç hale getirir.

11- Primer (2004)

Yetenekli iki genç mühendis, yaptıkları deneyler sırasında müthiş bir keşifte bulunurlar. Üzerinde çalıştıkları proje, onları zamanda geriye doğru yolculuğa çıkarabilmektedir.

12- The Tree of Life (2011)

Orta Batılı bir aileyi merkezine alan film ailenin en büyük oğlu Jack'in, çocukluk masumiyetinin kaybolmasından başlayarak buruk bir yetişkinlik evresine geçişini konu alıyor. Tam bu geçiş sürecinde de babası ile yaşadığı çalkantılı baba-oğul ilişkisi ortaya çıkıyor.