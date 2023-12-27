Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

DOĞANŞEHİR DEPREMİ NEYİN HABERCİSİ?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bugün Malatya Doğanşehir’de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Depremin Malatya fayının güney ucunda meydana geldiğini bildiren Prof. Dr Naci Görür, 6 Şubat depremlerinde bölgeye belirli ölçüde stres yüklenmiş olabileceğini söylediğini hatırlattı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18588677/dogansehir-depremi-neyin-habercisi

KİLTEPE MAHALLESİ’NDE BÜYÜK TEHLİKE

Kiltepe Mahallesi Camili Sokak’ ta bulunan Babuktu Cami’nin minaresi ağır hasarlı olduğu için yıkılmayı bekliyor. Ancak Kiltepe mahalle sakinleri 11 aydır minarenin yıkılmadığını, büyük tehlike saçtığını belirterek, “Buradaki minare tehlike saçtığı için korkuyoruz, bir an önce yıkılmasını talep ediyoruz” diyerek yetkililere göreve çadırdılar.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/video/18591014/kiltepe-mahallesinde-buyuk-tehlike

EPDK'DAN DEPREM BÖLGESİ İÇİN YENİ KARAR GELDİ

27 Aralık 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin etkileri devam ettiği için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisans sahibi şirketlere yönelik yeni bir karar alındı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18592689/epdkdan-deprem-bolgesi-icin-yeni-karar-geldi

1 OCAK'TA BUNLAR DEĞİŞMİŞ OLACAK

27 Aralık 2023 tarihli haberlere göre, 1 Ocak 2024 itibarıyla hayata geçecek bir dizi düzenleme ile beraber birçok sektörde önemli değişiklikler yaşanacak.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18592799/1-ocakta-bunlar-degismis-olacak

MALATYA TANINAMAYACAK HALE GELDİ

Malatya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük ölçüde etkilenerek ağır hasar almış durumda. Depremler sonrasında başlayan yıkım süreci, her geçen gün ilerleyerek şehrin yüzünü değiştiriyor. Malatya'nın birçok mahallesinde gerçekleşen yıkımlar, şehrin tanıdık manzaralarını ortadan kaldırarak boş bir arazi görünümüne sokuyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18593121/malatya-taninamayacak-hale-geldi

SEÇMEN HEYECANLA BEKLİYOR MALATYA’DA DEĞİŞİM OLACAK MI?

Yerel seçim hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Malatya'da partilerin adaylarını açıklaması merakla bekleniyor. Şu ana kadar adaylarını açıklayan tek parti Yeniden Refah Partisi oldu. Ancak, gözler diğer partilerin adaylarında.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18593382/secmen-heyecanla-bekliyor-malatyada-degisim-olacak-mi

ERZİNCAN DEPREMİNİN 84. YIL DÖNÜMÜ PEKİ DERS ALDIK MI?

Türkiye, tarih boyunca birçok yıkıcı depremle karşılaşmış, en acı hatıralardan biri ise 1939'da Erzincan'da meydana gelen deprem olarak karşımıza çıkıyor. Bu felaketin ardından 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle tekrar yüzleşen ülkemiz, deprem gerçeğiyle acı bir tabloyla karşılaştı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18589070/erzincan-depreminin-84-yil-donumu-peki-ders-aldik-mi

MALATYA’NIN ASİL İNSANLARININ ACI HİKAYELERİ

Malatya’yı yerle bir eden 6 Şubat depremlerinden geriye unutulmayacak acı hikayeler kaldı. O günleri asla unutamayacağını söyleyen depremzede Rabia Gülçek, “Ben kendi kendime hep şunu diyorum, o çadır hayatını asla unutmam” ifadelerini kullanırken, Asım Gülçek’te, “Çadırda rezillik yaşadık. Ben Allah'a dua ediyorum. Burası sıcacık. Biz burada cennetteyiz” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18592135/malatyanin-asil-insanlarinin-aci-hikayeleri

ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI İŞTE YENİ ASGARİ ÜCRET

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücretin 2024 yılında ne kadar olacağı sonunda belirlendi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18594218/son-dakika-asgari-ucret-aciklandi-iste-yeni-asgari-ucret

KUZEY ÇEVREYOLU’NUN MÜTEAHHİDİ DEĞİŞİYOR

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidinin değişmesi, yeni Havaalanı Terminal Binasının şantiyesinin bir an evvel kurulması kararı alındı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18594717/kuzey-cevreyolunun-muteahhidi-degisiyor

YAPAY ZEKÂNIN MALATYA TASVİRİ OLAY OLDU

Yapay zekâya şehirlerin çizgi film posterleri çizdirildi. Ortaya çıkan Malatya posteri ise herkesin sempatisini kazandı. Ayrıca “Malatya süper kahraman olsaydı nasıl görünürdü?” sorusuna da cevap veren yapay zekânın ortaya çıkardığı görüntü birbirinden ilginç yorumları beraberinde getirdi.