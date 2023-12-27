“Çirman”, “Hacıhalilman”, “Mişmişman” Yapay zekânın Malatya tasviri olay oldu

Yapay zekâya şehirlerin çizgi film posterleri çizdirildi. Ortaya çıkan Malatya posteri ise herkesin sempatisini kazandı. Ayrıca “Malatya süper kahraman olsaydı nasıl görünürdü?” sorusuna da cevap veren yapay zekânın ortaya çıkardığı görüntü birbirinden ilginç yorumları beraberinde getirdi.

Son yıllarda hızla gelişerek hayatımızın birçok alanına entegre olan yapay zekâ teknolojileri her geçen gün daha fazla şaşırtıyor. Yapay zekanın sosyal medyada çok fazla rağbet görmesi ise bu konuda işleri kolaylaştırıyor.

MALATYA’NIN ÇİZGİ FİLM POSTERİ

Bu kapsamda yapay zekâya şehirlerin çizgi film posterleri çizdirildi. Ortaya çıkan Malatya posteri herkesin sempatisini kazandı. Binlerce yorum ve paylaşım alan poster, Malatyalılardan tam not aldı.

“MALATYA SÜPER KAHRAMAN OLSAYDI NASIL GÖRÜNÜRDÜ?”

Ayrıca yapay zekâya “Malatya süper kahraman olsaydı nasıl görünürdü?” sorusu soruldu. Ortaya çıkan fotoğraf ise akıllara başka bir soru getirdi: “Malatya’nın süper kahramanının ismi ne olurdu?” Sosyal medya kullanıcılarının bu soruya verdikleri cevaplar oldukça ilginçti. Peki, sizce Malatya’nın bu süper kahramanının ismi ne olmalı?

“ÇİRMAN”, “HACIHALİLMAN”, “MİŞMİŞMAN”

“Malatya’nın süper kahramanının ismi ne olurdu?” sorusuna sosyal medyada verilen bazı cevaplar şöyle:

“MişMişMan”

“Battalman”

“Hacıhalilman”

“Kaysımen”

“Battalgazi”

“Fayman”

“Çirman”