Malatya hızlı tren projesi tamam, ödeneği bekleniyor Yatırım programına alınacak mı?

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Malatya’ya gelmesi beklenen hızlı trenle ilgili bir görüşme yaptıklarını, 92 kilometrelik Sivas-Çetinkaya ve 132 kilometrelik Çetinkaya-Malatya olmak üzere toplamda 224 kilometrelik bir hat olarak projelendirme safhasının tamamlandığını, bütçe ve ödenek meselesi bağlamında projenin 2024 yılı yatırım programına alınması hususunun beklendiğini duyurdu.

AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

Milletvekili Abdurrahman Babacan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na şu konuları maddeler halinde paylaştıklarını ifade etti:

“1- Deprem sonrası şehirde baş gösteren ve iyice yoğunlaşmış olan baz istasyonu ve sabit internet şebeke problemine dair hazırladığımız dosyamızı daha evvel Bakan Yardımcımız Ömer Fatih Sayan Bey'e verdiğimiz gibi Sayın Bakanımız'a da verdik. Kendileri doğrudan ilgili genel müdüre Malatya'daki şebeke sorununun giderilmesi noktasında talimatlarını verdi. ‘Biz de süreci takip etmeye devam edeceğiz’ dedi.

2- Şehirde uzun zamandır yapımına devam edilen Kuzey Çevre Yolu projesinin bütün unsurları ve yan bağlantı yollarıyla tamamlanması noktasındaki hususları detaylıca konuştuk. Çalışmalar kaldığı yerden Ocak ayı itibariyle hızla başlayacak. Kuzey Çevre Yolu, bakanlığın öngörüsüne göre 2025 yılı itibarıyla bütün bağlantı yolları ve her donatısıyla tamamlanmış ve hizmete girmiş olacağını ifade etti.

3- Mevcut çevreyolu ile kuzey-güney hattındaki bağlantı yollarına ilişkin hususu da konuştuk. Şehrin trafiğinin, mevcut çevre yolu hattının rahatlatılması noktasında entegre bir bakışla yaklaşılıp kuzey ve güney hattında mevcut çevre yoluyla olan bağlantı hatlarının inşa edilmesi sağlanacağını söyledi.

4- 1.OSB ve 2.OSB bağlantı yolları ile çevre yolu arasındaki kavşakların yapılması ve bağlantı yollarının rahatlatılması projesini konuştuk. Bu noktada Karayolları Genel Müdürlüğü 3 alternatif öneri hazırladı; bunlar bakanlık uzmanları tarafından değerlendirilecek ve en kısa zamanda projelendirmenin sonrasında ihaleye çıkılacağını dile getirdi.

5- Geçtiğimiz ay sözleşmesi imzalanan Malatya Havalimanı Yeni Terminal binası kapsamında yıllık yolcu kapasitesinin yaklaşık iki katına çıkacak olması dolayısıyla şehrin bu yükü taşıması için havalimanı ile şehir arasında yeni bazı bağlantı yollarının ve kavşakların yapılması talebimiz oldu. Bakanlık yetkilileri projesini çalışacağını belirtti.



6- Belki şehir için en büyük müjde anlamına gelebilecek madde olarak; Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin Sivas'tan Malatya'ya, sonrasında da diğer doğu vilayetlerine uzatılması konusunu detaylı konuştuk. Bu kapsamda TCDD Genel Müdürlüğünden aldığımız bütün bilgileri Sayın Bakanımıza aktardık, kendisi de bizimle son durumu paylaştı. ‘92 km'lik Sivas-Çetinkaya ve 132 km'lik Çetinkaya-Malatya olmak üzere toplamda 224 kilometrelik bir hat olarak projelendirme safhası tamamlandı. Şimdi bütçe ve ödenek meselesi bağlamında 2024 yatırım programına alınması hususu önümüzde duruyor. Bunun için de Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı üzerinden süreci takip edeceğiz’ dedi.

Şehrimiz için gösterdikleri hassasiyetler için Sayın Bakanımız Abdulkadir Uraloğlu’na teşekkürlerimle.”

Kaynak: BÜLTEN