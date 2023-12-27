Şehirde Asayiş ve Güvenlik İçin Etkili Operasyonlar!

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, şehirde asayiş ve güvenliğin sağlanmasına yönelik kararlı çalışmalarını sürdürüyor. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin 20-27 Aralık tarihleri arasındaki şok uygulamaları ve şüphe üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, bin 808 şahsın GBT kontrolü gerçekleştirildi.

Uygulamalar sırasında çeşitli mahkemeler tarafından arama kararı bulunan 1 şahıs yakalanırken, 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 7 tüfek, 2'si kesici ve delici alet olmak üzere toplam 15 adet silah ile 62 adet fişek ele geçirildi. Ayrıca, 527 araç kontrol edilirken, 9 araca 36 bin 671 TL Trafik İdari Para Cezası karar tutanağı tanzim edildi.

Çorum Emniyeti'nin yürüttüğü etkili çalışmalar, şehirdeki asayişin korunması ve güvenliğin sağlanması adına önemli bir rol oynuyor. Emniyet birimleri, vatandaşların huzur ve güven içinde yaşamını sürdürebilmesi için yoğun çaba sarf ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı