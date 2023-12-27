- Asayiş

Masaj Salonu Dehşeti: Kezzap Atan Şüpheli Tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi'nde bir masaj salonunda yaşanan korkunç olayda, bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı.
Masaj Salonu Dehşeti: Kezzap Atan Şüpheli Tutuklandı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi'nde bir masaj salonunda yaşanan korkunç olayda, bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı. Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi ve masaj salonu çalışanı Buket A. ile müşteri Ramazan Akarsu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede dehşete dönüştü.

İddiaya göre, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ramazan Akarsu, yanında getirdiği kezzabı Buket A.'nın yüzüne attı. Kadının çığlıkları üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Buket A.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Genç kadın, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli Ramazan Akarsu ise Ezine'de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Çanakkale'de infiale neden olurken, tutuklama kararı ise adaletin hızlı bir şekilde işlediğini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Çanakkale, Tedavi, Ramazan Akarsu, Ezine, gözaltı, Tutuklama, Şüpheli, kezzap, masaj salonu, tartışma

27 Ara 2023 - 22:23 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL