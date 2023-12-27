Masaj Salonu Dehşeti: Kezzap Atan Şüpheli Tutuklandı

Çanakkale İsmetpaşa Mahallesi'nde bir masaj salonunda yaşanan korkunç olayda, bir kadının yüzüne kezzap atan şüpheli tutuklandı. Olay, dün akşam saat 17.00 sıralarında meydana geldi ve masaj salonu çalışanı Buket A. ile müşteri Ramazan Akarsu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede dehşete dönüştü.

İddiaya göre, tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Ramazan Akarsu, yanında getirdiği kezzabı Buket A.'nın yüzüne attı. Kadının çığlıkları üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Buket A.'ya ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Genç kadın, Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Şüpheli Ramazan Akarsu ise Ezine'de gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, Çanakkale'de infiale neden olurken, tutuklama kararı ise adaletin hızlı bir şekilde işlediğini gösterdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı