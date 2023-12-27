13 Yıl Önce İşlenen Cinayetin Zanlısı Yakalandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde 13 yıl önce Ali Haydar Özdil'i bıçaklayarak öldüren cinayet zanlısı, jandarmanın başarılı çalışması sonucu yakalanarak tutuklandı. Olay, 24 Kasım 2010 tarihinde Ergani ilçesi Fatih Mahallesi'nde gerçekleşmişti.

H.K. ve M.N.K. adlı şahıslar arasında daha önceki husumet nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşmüş ve bıçaklı saldırıya dönüşmüştü. Ali Haydar Özdil ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde hayatını kaybetmişti.

Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı, nitelikli suçlardan aranan şüphelileri yakalamak amacıyla gerçekleştirdiği operasyon kapsamında, "kasten adam öldürme" suçundan 13 yıldır firari olan H.K.'yi yakaladı. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişme, cinayetin 13 yıl sonra adaletin tecellisi açısından önemli bir adım olarak kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı