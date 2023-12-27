Asgari ücret açıklandı, işte halkın yorumu: Kimi “etiket mesaisi” dedi, kimi 2 lirayı gündem etti

Asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağının açıklanmasının ardından sosyal medyada halkın yorumu hem gülümsetti hem de düşündürdü. Kimi vatandaşlar yapılan zamdaki 2 lirayı tiye aldı, kimisi ise bu gece marketlerin fiyat etiketi değiştirmek adına mesaiye kalacağını espri konusu etti. Peki, siz yeni asgari ücretle ilgili ne düşünüyorsunuz?

Asgari Ücret Tespit Komisyon, ilk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Üçüncü toplantı için bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelindi. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücreti açıklandı.

BAKAN AÇIKLADI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan,

“Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari cüret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır. Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3,5 kat artış sağlamış bulunuyoruz”

ifadelerini aktardı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bakan Işıkhan’ın açıklamasının ardından sosyal medyada asgari ücret gündeme oturdu. Halkın yorumu hem gülümsetti hem de düşündürdü. Kimi vatandaşlar yapılan zamdaki 2 lirayı tiye aldı, kimisi ise bu gece marketlerin fiyat etiketlerini değiştirmek adına mesaiye kalacağını esprili bir dille anlattı.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar:

“Asgari ücret 17 bin 2 lira olmuş. Şu an her dükkanda etiketler değişiyor, hissediyorum.”

“Sizi 17.002'de durduran neydi? O sondaki 2 lira ne acaba.”

“Müjdeler olsun, asgari ücret iyi bir artışla 17 bin 2 lira oldu. Bunu öğrenen açgözlü ev sahibi kirayı 10 binden 15 bine çoktan çıkardı bile! Fırsatçı marketler 10 liralık ürünü 30 lira yaptı bile!”

“2 lira ne ya!”

“Yarın marketlerde etiket değiştirecek çalışanların mesaisi başlıyor.”

Tüm bunlarla birlikte yeni asgari ücrete olumlu yorumlar da yapıldı.