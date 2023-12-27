- Asayiş

Otomobilde 238 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 238 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.
Otomobilde 238 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 238 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, ilçede dikkat çeken olaylardan biri oldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde R.B. tarafından idare edilen bir otomobili durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, otomobil içerisinde toplamda 238 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Olayın ardından R.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak makaronların piyasa değeri ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki bu başarılı operasyon, bölgedeki güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelede kararlılığını gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# Hatay, Dörtyol ilçesi, operasyon, Otomobil, gümrük kaçağı makaron, Kaçakçılık, Hatay Emniyet Müdürlüğü

27 Ara 2023 - 21:45 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL