Otomobilde 238 Bin Gümrük Kaçağı Makaron Ele Geçirildi

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gerçekleştirilen bir operasyonda, polis ekipleri tarafından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 238 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü'nün kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen bu operasyon, ilçede dikkat çeken olaylardan biri oldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlileri, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesi'nde R.B. tarafından idare edilen bir otomobili durdurarak detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan arama sonucunda, otomobil içerisinde toplamda 238 bin gümrük kaçağı makaron bulundu.

Olayın ardından R.B. hakkında yasal işlem başlatıldı. Kaçak makaronların piyasa değeri ve kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki bu başarılı operasyon, bölgedeki güvenlik güçlerinin kaçakçılıkla mücadelede kararlılığını gösteriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı