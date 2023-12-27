2023'te kimse onu geçemedi

Suudi Pro Ligi'nde yılın son maçında Al Nassr, Benzemalı Al Ittihad'ı deplasmanda 5-2 mağlup ederken, Cristiano Ronaldo 53 golle 2023 yılında en çok gol atan oyuncu oldu. 38 yaşındaki dünya yıldızı, Bayern Münih'li Harry Kane ve PSG'li Kylian Mbappe'yi 52 golde geride bıraktı. Erling Haaland ise bu yıl 50 golle yetindi.

Al-Nassr'a transfer olduğu 2023 yılı başından itibaren rekorlar kıran Portekizli yıldız, 38 yaşına rağmen etkileyici performansını sürdürdü. Bu yıl içinde tam 57 resmi maçta forma giyen Ronaldo, 51 gol atarak muazzam bir skora imza attı. Ayrıca 15 asistle takım arkadaşlarına katkı sağladı.

Cristiano Ronaldo'nun performansı, futbol kariyerindeki uzun soluklu başarılarına bir yenisini ekledi. Suudi Pro Ligi'nde attığı gollerle adından söz ettiren Ronaldo, yaşına rağmen üst düzey bir performans sergileyerek futbol dünyasında takdir topladı.