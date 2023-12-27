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Malatya’nın enerji sorunları Bakan Bayraktar’a iletildi

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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da tahrip olan altyapı ve üstyapılar nedeniyle enerji merkezli oluşan sorunları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’a bildirdi.
Malatya’nın enerji sorunları Bakan Bayraktar’a iletildi mask
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AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, 6 Şubat depremlerinden etkilenen Malatya’da tahrip olan altyapı ve üstyapılar nedeniyle enerji merkezli oluşan sorunları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’a bildirdi.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar’ı ziyaret ederek, Malatya’da depremlerde tahrip olan altyapı ve üstyapılar nedeniyle enerji merkezli oluşan sorunları anlattı, bahsi geçen sorunlara ilişkin çözüm yollarını görüştü.

Kentte devam eden ağır hasarlı yapıların yıkımları esnasında oluşan elektrik ve gaz kesintilerinin istişare edildiği görüşmeye dair açıklamalarda bulunan Milletvekili Ölmeztoprak,

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile Malatya'daki enerji ve gaz durumunu ve spesifik yaşanan bir takım sorunları konuştuk. Merkez ve ilçelerdeki yıkımlardan kaynaklanan elektrik kesintilerini ve sonuçlarını detaylıca izah edip, Malatya'nın enerji durumu ve Bakanlık konularıyla ilgili gündemini değerlendirdik, çözüm yollarını görüştük. Sayın Bakanımıza, hemşehrilerimizin yaşadığı problemlere yönelik çözümleri içeren raporumuzu sunduk”

diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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27 Ara 2023 - 21:28 Malatya- Gündem

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