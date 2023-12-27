Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidi değişiyor

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidinin değişmesi, yeni Havaalanı Terminal Binasının şantiyesinin bir an evvel kurulması kararı alındı.
Görüşmeye dair verilen bilgide, Malatya Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidinin değişmesi, yeni Havaalanı Terminal Binasının şantiyesinin bir an evvel kurulması kararının alındığı belirtildi.
Tüfenkci, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada,
"Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret ederek, Malatya'mızın ulaştırma ve altyapı yatırımlarını istişare ettik. Ziyarette, Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidinin değişmesi ve yeni ikmal ihalesinin yapılması görüşülmüş olup, Bakanımız tarafından en kısa sürede işe başlanılması talimatı verildi. Yine geçtiğimiz günlerde DAHMİ tarafından ikmal ihalesi yapılan yeni Havaalanı Terminal Binasında şantiyenin biran evvel kurulması kararı da alındı. Bakanımız mevcut çevreyolunun Battalgazi - Malatya arasının 9 kilometrelik şehir içi geçişinin sıcak asfaltının yapımının başlatılması talimatını da verdiler”
ifadelerine yer verdi.
Tüfenkci, şunları aktardı:
“Görüşmemizde Arapgir - Malatya yolunun 2024 Programına alınması, Yeşilyurt- Çelikan - Adıyaman yolunun ihalesinin yapılması ve interneti çekmeyen merkez mahalle ve kırsal mahallelerin internet altyapısı ve vericilerin ihale edilmesi ve ihale edilenlerin de hızlandırılması noktasında taleplerimizi ilettik. Ayrıca İkizce - Malatya aksındaki proje ihalesinin yapılması ve Organize Sanayi Kavşağının düzenlenmesi konusundaki taleplerimizi de yineledik. Görüştüğümüz konuların talimatları Bakanımız tarafından verildi.
Bakanımızı en kısa zamanda ilimizde ağırlamak için davet ettik. İnşallah Bakanımız en kısa sürede ilimize gelerek yerinde de incelemelerde bulunacaktır.
İlimize sağladığı destekler için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Sayın Bakanımıza ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyoruz.”
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.