27 Ara 2023 - 21:20- Gündem

Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidi değişiyor

AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Görüşmede, Kuzey Çevreyolu’nun müteahhidinin değişmesi, yeni Havaalanı Terminal Binasının şantiyesinin bir an evvel kurulması kararı alındı.