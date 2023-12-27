RTÜK, 31 Bin Şikayet Üzerine Kritik Toplantıda: O dizi mercek altına aldı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yarın yapacağı önemli toplantıda, başta "Kızıl Goncalar" adlı dizi olmak üzere futbol yayınları ve haber programlarını ele alacak. Dizi hakkında RTÜK'e ulaşan 31 binin üzerinde şikayet, toplantının odak noktalarından birini oluşturacak.

RTÜK, geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği toplantıda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçındaki olaylar sonrasında spor yayınlarına ilişkin "İlke Kararları" almıştı. Bu kapsamda, spor yayınlarında kuralları ihlal edenlere ceza çıkması bekleniyor. Toplantıda, futbol programlarındaki eleştiri sınırlarını aşan yorumlar ve kişi/kurumları töhmet altında bırakan açıklamalar üzerine yaptırım kararları da gündemde.

Ayrıca, LGBT propagandası içeren, reklam kurallarını ihlal eden, toplumun bir kesimini aşağılayan, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve hükümetini küçük düşürücü yorumlar yapılan haber programları da RTÜK'ün değerlendireceği konular arasında yer alacak. Dijital platformlarda yayınlanan filmler de toplantıda detaylı bir şekilde incelenecek. RTÜK, vatandaşların şikayetlerini dikkate alarak medya içeriklerini denetlemeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı