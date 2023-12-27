Deprem Uzmanından Uyarı: O Fay Hattı'nda Hala Tehlikeli Güç Var, Türkiye Depreme Hazır mı?

Yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırklareli’nde düzenlenen "Türkiye'de Deprem Gerçeği" konferansında Marmara Fay Hattı ile ilgili önemli uyarılarda bulundu. Moriwaki, 3 hafta önce Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'nin deprem gerçeği ve hazırlık konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Konferansta yaptığı konuşmada Moriwaki, Türkiye'deki en büyük depremin 1939'da Erzincan'da meydana geldiğini hatırlatarak, yumuşak zeminlerdeki yapıların daha çabuk yıkıldığını vurguladı. Gemlik Körfezi'ndeki son depremi ele alarak, aslında 7 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini ancak 5 büyüklüğünde gerçekleştiğini belirtti. Moriwaki, Marmara Fay Hattı'ndaki gerilimin hala devam ettiğine dikkat çekerek,

"Marmara'da 7 büyüklüğünde deprem beklenirken 5 büyüklüğünde oldu, arada 2 fark var. Beklenenden bin kat daha küçük, halen orada güç var. Fazla rahatlamadı"

ifadelerini kullandı.

Depremlere karşı Türkiye'de yeterli eğitimin olmadığını vurgulayan Moriwaki, kendi ülkesi Japonya'da deprem eğitiminin anaokulunda başladığını ve çocuklara depremi oyun gibi anlatarak eğitilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'de deprem konusundaki farkındalığın artırılması ve toplumun bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Konferansın sonunda Yoshinori Moriwaki'ye teşekkür plaketi verildi. Uzmanın uyarıları, Türkiye'nin deprem riskine karşı alması gereken önlemleri bir kez daha gündeme getirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı