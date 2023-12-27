4 Katlı Binanın Çatısındaki Yangın Kontrol Altına Alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bulunan 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın, hızla müdahale edilerek söndürüldü. Hamit Kaplan Caddesi'nde gerçekleşen olayda, bilinmeyen bir sebepten dolayı çatı katındaki bacada yangın meydana geldi.

Vatandaşların yükselen dumanları fark etmesi üzerine hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. İhbar sonrasında olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, teleskobik merdiven kullanarak çatıdaki yangına müdahale etti ve yangın büyümeden kontrol altına alındı.

Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı. Yangının çıkış sebebi üzerinde yapılan araştırmalar devam ederken, itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi sayesinde yangının daha fazla büyümeden söndürülmesi olası can kayıplarını önledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı