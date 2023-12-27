Büyük Uyuşturucu Operasyonu: Metamfetamin, Hap ve 33 Kg Eroin Ele Geçirildi!

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri operasyonda önemli bir başarı elde etti.

19-27 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda, Doğubayazıt ilçesinde yapılan yol kontrolü ve emniyeti uygulamasında şüpheli bir kişinin üst aramasında 221 gram metamfetamin ele geçirildi. Ağrı Valiliği tarafından yapılan açıklamada, ayrıca gümrük muhafaza ve gümrük KİM personellerinin bir otomobilde gerçekleştirdiği aramada 2260 adet uyuşturucu hapın bulunduğu belirtildi. Bu önemli operasyonlara ek olarak, Doğubayazıt kırsalında yapılan aramalarda, 2 adet çuval içerisinde gizlenmiş halde 65 paket halinde toplamda 33 kilo 621 gram eroin ele geçirildi.

Yapılan operasyonlar sonucunda 3 şüpheli, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Ağrı İl Jandarma Komutanlığı'nın kararlı mücadelesi, uyuşturucuyla mücadelede elde edilen bu başarıyla bir kez daha gözler önüne serildi. Olaylarla ilgili olarak başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı