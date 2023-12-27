83 Yaşındaki Kadının Evi Alev Alev! Hızlı İtfaiye Müdahalesi Sonucu Facia Önleniyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Kızılbük köyünde meydana gelen yangın, ev sahibi 83 yaşındaki Fatma Ö.'nün tek katlı evinde başladı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenememiş olup, olayın yetkililere bildirilmesi üzerine Tavşanlı Belediyesi itfaiye ekipleri hemen olay yerine ulaştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın, çevre evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında jandarma da güvenlik önlemi alarak çevredeki alanı koruma altına aldı. Ancak yangın sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Yaşlı kadın Fatma Ö., yangın sırasında dumandan etkilendi. Hemen olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Fatma Ö., Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaşlı kadının sağlık durumu hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, yangının çıkış nedeni ve detayları üzerinde çalışmalar sürdürülmektedir. Yetkililer, yangının tam olarak neden kaynaklandığını belirlemek ve benzer olayların önüne geçmek adına soruşturmayı titizlikle yürütmektedirler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı