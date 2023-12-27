Son dakika! Asgari ücret açıklandı İşte yeni asgari ücret

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücretin 2024 yılında ne kadar olacağı sonunda belirlendi. Yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağı bildirildi. İşte asgari ücretin net ve brüt miktarlarına ilişkin tüm detaylar…

7 milyona yakın çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücret sonunda belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısı için işçi, işveren ve hükümet temsilcilerini bugün Beştepe'ye davet etti.

Asgari Ücret Tespit Komisyon, ilk iki toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştirmişti. Üçüncü toplantı için bugün saat 16.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya gelindi. Toplantının ardından 2024 yılı asgari ücreti açıklandı.

BAKAN IŞIKHAN’DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları aktardı:

“İşçi ve işveren taraflarının bildirdiği görüşler çerçevesinde ve komisyon toplantıları neticesinde belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğine inanıyorum.

700 LİRASI ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari cüret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi de 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun inşallah. Bu rakamla net asgari ücrete önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre ise kümülatif olarak yüzde 100 oranında artış yapılmış bulunmaktadır.

Ayrıca 2002 yılından bu yana asgari ücrette reel olarak 3,5 kat artış sağlamış bulunuyoruz.”

Bu arada TÜRK-İŞ Başkanı Ergun Atalay, tekliflerinin 18 bin TL olduğunu ifade etti.