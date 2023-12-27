Seçmen heyecanla bekliyor Malatya’da değişim olacak mı?

Yaklaşan yerel seçimler, Malatya'nın gündemini meşgul ederken, vatandaşlar seçim sürecine dair heyecan içinde. Büyükşehir belediye başkan adaylarının henüz açıklanmaması, seçmenler arasında bir merak uyandırmış durumda. Özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) büyükşehir adaylarını belirlemesi bekleniyor.

AK Parti'nin aday profilini açıklaması bir süre ertelenmiş durumda. Parti teşkilatları, aday adayları için yoğun bir çalışma içerisinde bulunurken, adayların belirlenmesi süreci bir hafta daha uzatıldığına dair kulis bilgileri dolaşıyor.

Genel merkezlerde henüz aday isimlerinin netleşmediği, ancak önümüzdeki hafta içerisinde büyükşehir adaylarının açıklanabileceği ihtimalleri konuşuluyor. Parti teşkilatları, aday profilini belirleme sürecinde umutlu bir çalışma yürütüyor.

Partilerin aday profillerini henüz netleştirmediği bu aşamada, kulislerde bazı aday isimlerinin sır gibi saklandığı ve belirli aday profilleri üzerinde karar verildiği konuşuluyor. Yeni yıla sayılı günler kala, Ocak ayının ilk haftasında tüm partilerin adaylarını açıklaması bekleniyor. Bu süre zarfında kentlerde adayların ve partilerin projeleri ve vaatleri de gün yüzüne çıkacak. Seçmenler, bu süreçte adayları ve projeleri yakından takip ederek kararlarını verecekler.