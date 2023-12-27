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Olimpiyat Şampiyonluğuna adım adım Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş'a tam destek

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Malatya'nın gururu, dünya boks şampiyonu sporcumuz Hatice Akbaş, Akçadağ İlçe Müdürlüğü bünyesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sporcumuzun başarılarına odaklanarak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandığı bu özel süreçte, destekleri artarak sürüyor.
Olimpiyat Şampiyonluğuna adım adım Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş'a tam destek mask
Olimpiyat Şampiyonluğuna adım adım Dünya Boks Şampiyonu Hatice Akbaş'a tam destek
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Dünya şampiyonumuz Hatice Akbaş'ı ziyaret eden yetkililer, antrenörümüz Kerem Akbaş nezaretinde gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi. Sporcumuzun her yönüyle yakından ilgilenen ekip, Olimpiyat Kotası alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi başarıyla temsil edecek olmanın heyecanını paylaşıyor.

Akçadağ İlçe Müdürlüğü, sporcumuzun antrenmanlarını desteklemek amacıyla tesis, malzeme ve antrenman materyalleri konusunda takviyelerde bulunuyor. Ayrıca, sporcumuzun ihtiyaçları doğrultusunda fizyoterapist, psikolog, masör ve yardımcı antrenör gibi yardımcı teknik personeller de görevlendirilerek, Hatice Akbaş'ın Olimpiyatlar için güçlü bir hazırlık yapmasına yardımcı olunuyor.

Sporcumuzun ailesine de moral ziyareti gerçekleştirilerek, fedakar aileye destek mesajları iletiliyor. Akçadağ İlçe Müdürlüğü, sporcumuz Hatice Akbaş'ın başarılı bir performans sergileyerek Olimpiyat Madalyası'nı ülkemize getirmesi için gerekli olan tüm imkanları seferber etmeye devam edeceğini ifade ediyor.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Ara 2023 - 17:35 Malatya- Spor

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