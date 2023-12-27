Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

“88 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mehmet Filinte’nin taziye adresi: Fırat Mahallesi, İpek Caddesi, Sarıçam Sitesi, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen İsmail Canpolat’ın taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Pırlanta Sokak, Yeşilyurt,
82 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Resul Çetin’in taziye adresi: Tanışık Mahallesi, Taşerler Küme Evleri, No:6, Battalgazi,
89 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Şehabettin Bayındır’ın taziye adresi: K. Hüseyinbey Mahallesi, Yıldız Sokak, Nur Sitesi, A Blok, NO:8/3, Battalgazi,
32 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ali Kipdemir’in taziye adresi: Bostanbaşı Mahallesi, Filistin Caddesi, TOKİ ED2-13, NO:44/2, Yeşilyurt,
76 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hatice Özdemir’in taziye adresi: Sarıcıoğlu Mahallesi, Şehit Yunus Yıldırım Sokak, No: 28, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Hatunsuyu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hüseyin Malkoç’un taziye adresi: Merkez Beydağı Mahallesi, Zahid Sokak, No: 18/2, Battalgazi,
71 yaşında vefat eden ve Damlı Mahallesi Doğanyol Mezarlığına defnedilen Ayşe Fatma Çiçek’in taziye adresi: Damlı Mahallesi, Doğanyol,
53 yaşında vefat eden ve Kuyulu Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Vafiz Afşar’ın taziye adresi: Kuyulu Mahallesi, Yeşilyurt,
79 yaşında vefat eden ve Bulgurlu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Hasan Ekici’nin taziye adresi: Bulgurlu Mahallesi, Battalgazi”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.