4 günde bakın kaç Bitcoin satın aldı?

MicroStrategy, 30 Kasım-26 Aralık tarihleri arasında birim başına ortalama 42.110 dolardan toplamda 615,7 milyon dolar karşılığında 14 bin 620 Bitcoin satın aldı. Şirket, 26 Aralık itibarıyla toplamda 189 bin 150 Bitcoin’e sahip oldu.

Birim başına ortalama 31.168 dolardan alınan Bitcoinlerin toplam maliyeti 5,8 milyar dolar oldu. Güncel veriler üstünden MicroStrategy’nin yaptığı yatırımlar şirkete gerçekleşmemiş haliyle yüzde 35’ten fazla kazanç sağladı. Yaklaşık 610,1 milyon dolar değerinde pay ihraç etti ve sattı.

Kaynak: Haber Merkezi