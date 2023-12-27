2024 YKS ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin duyurusuna göre, 2024 YKS, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Bu kapsamda, sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 8 Haziran'da, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 9 Haziran'da gerçekleştirilecek. Adaylar, 1 Şubat-26 Şubat tarihleri arasında başvurularını yapabilecekler.

Adaylar, 2024 YKS'ye giriş için belirlenen tarihlerde başvurularını tamamlamalı ve sınav ücretlerini ödemelidir. Başvuru süreci, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirilecek. Sınav ücretlerini ödemeyen veya eksik belge ibraz eden adaylar sınav hakkını kaybedebilirler.

2024 YKS sonuçları ise planlanan takvime göre 17 Temmuz'da açıklanacak. Ancak, olası durumlarda bu tarih değişebilir. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilecekler.

Kaynak: Haber Merkezi