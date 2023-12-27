Malatya tanınamayacak hale geldi

Depremin ardından yıkımların sürdüğü Malatya'da, bir zamanlar yoğunlukla yaşamın olduğu mahalleler şimdi yıkılmış binalar ve boş arazilerle dolu. Şehir, adeta sessizlik ve boşlukla doldu, yıkılmış mahallelerde ise iş makinelerinin çalışma sesleri yankılanıyor.
Malatya merkezdeki yıkımların ardından şehir düz bir arazi haline geldi. Bakırcılar çarşısındaki temel çalışmalar hala devam ederken, depremler öncesinde kalabalık olan kapalı çarşının üstü, şimdi sadece iş makinelerinin sesleriyle dolup taşıyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük zarar gören Emeksiz Caddesi'nde yıkımların çoğu tamamlandı. Kavaklıbağ Mahallesi'nde de benzer bir durum söz konusu; yıkımların tamamlanmasıyla mahalle adeta boş bir araziye dönmüş durumda.
Hamidiye Mahallesi'nde ise yıkımlara başlanmış olsa da birçok bina hala yıkılma sürecini bekliyor. Mahallede ağır hasarlı binaların bulunması nedeniyle yıkımların devam ettiği görülüyor.
İnönü Caddesi'nin bir kısmı depremin etkisiyle teslim olmuş olsa da diğer kısmı sonbahar havasına bürünmüş durumda. Malatya, bu zorlu süreçte yaşanan yıkımlarla, geçmişin izlerinden uzaklaşarak yeni bir görünüme kavuşuyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.