Malatya tanınamayacak hale geldi

Depremin ardından yıkımların sürdüğü Malatya'da, bir zamanlar yoğunlukla yaşamın olduğu mahalleler şimdi yıkılmış binalar ve boş arazilerle dolu. Şehir, adeta sessizlik ve boşlukla doldu, yıkılmış mahallelerde ise iş makinelerinin çalışma sesleri yankılanıyor.

Malatya merkezdeki yıkımların ardından şehir düz bir arazi haline geldi. Bakırcılar çarşısındaki temel çalışmalar hala devam ederken, depremler öncesinde kalabalık olan kapalı çarşının üstü, şimdi sadece iş makinelerinin sesleriyle dolup taşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük zarar gören Emeksiz Caddesi'nde yıkımların çoğu tamamlandı. Kavaklıbağ Mahallesi'nde de benzer bir durum söz konusu; yıkımların tamamlanmasıyla mahalle adeta boş bir araziye dönmüş durumda.

Hamidiye Mahallesi'nde ise yıkımlara başlanmış olsa da birçok bina hala yıkılma sürecini bekliyor. Mahallede ağır hasarlı binaların bulunması nedeniyle yıkımların devam ettiği görülüyor.

İnönü Caddesi'nin bir kısmı depremin etkisiyle teslim olmuş olsa da diğer kısmı sonbahar havasına bürünmüş durumda. Malatya, bu zorlu süreçte yaşanan yıkımlarla, geçmişin izlerinden uzaklaşarak yeni bir görünüme kavuşuyor.