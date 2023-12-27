1 Ocak'ta bunlar değişmiş olacak

27 Aralık 2023 tarihli haberlere göre, 1 Ocak 2024 itibarıyla hayata geçecek bir dizi düzenleme ile beraber birçok sektörde önemli değişiklikler yaşanacak.

TURİZM AMAÇLI KONUT KİRALAMALARINDA YENİ DÜZENLEME:

Turizm amaçlı konut kiralamalarında kayıt dışılığı engellemek üzere alınan yeni önlemlerle, 1 Ocak 2024'ten itibaren konut sahiplerinden izin belgesi alınması zorunlu hale gelecek. İzin belgesi olmadan konutlarını turizm amaçlı kiraya verenlere her bir konut için 100 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu cezanın ardından izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre tanınacak. Ancak bu süre içinde izin belgesi almadan kiralama faaliyetine devam edenlere 500 bin lira idari para cezası kesilecek.

YOLCU OTOBÜSLERİNE ARAÇ TAKİP CİHAZI ZORUNLULUĞU:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme ile şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin, 1 Ocak 2024'ten itibaren araç takip cihazı takma zorunluluğu getirilecek. Taşıtların konum, tarih ve saat bilgileri belirli periyotlar halinde Bakanlığın "Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi"ne elektronik ortamda iletilerek denetlenecek.

IMEI NUMARALARININ KAYIT DÜZENLEMESİ:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan IMEI numaralarının kayıtlarına yönelik yeni düzenleme, ithal veya imal edilen cep telefonları için kullanıcı hesabı üzerinden kayıt işlemlerinin yapılmasını öngörüyor. Ayrıca, BTK'nin Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kayıtlı iken belirli bir süre boyunca kullanılmayan IMEI numaraları kullanıma kapatılacak.

FİYAT LİSTELERİNİN GİRİŞ KAPISINDA YER ALMASI:

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan yönetmelikle, lokanta, restoran, kafe ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan iş yerlerinde, 1 Ocak 2024'ten itibaren tarife ve fiyat listeleri giriş kapısında tüketicilerin kolaylıkla görüp okuyabileceği şekilde sergilenmek zorunda olacak. Bu düzenleme ile tüketicilere fiyat karşılaştırması yapma imkanı sağlanarak ekonomik çıkarların korunması hedefleniyor.

İNŞAAT DEMİRİ İZLEME SİSTEMİ (İDİS):

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından devreye alınacak olan İDİS ile inşaat demirlerinin üretim aşamasından nihai satış veya kullanım aşamasına kadar olan süreç izlenecek. İnşaat sektöründeki bu izleme sistemi ile yerli veya ithal edilen inşaat demirlerinin hareketleri daha yakından takip edilebilecek.

Bu düzenlemelerle birlikte 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek olan yeni düzenlemeler, belirli sektörlerde daha şeffaf ve denetlenebilir bir yapı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi