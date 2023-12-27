- Ekonomi

EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar geldi

ABONE OL Google News Sayfamız

27 Aralık 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin etkileri devam ettiği için, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisans sahibi şirketlere yönelik yeni bir karar alındı.
EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar geldi mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemeleri ertelendi. Karara göre, 6 Şubat'taki depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, 31 Mart'a kadar olan süre zarfında söz konusu şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında avans ödemelerinde bir erteleme yapıldı.

Bu süre zarfında, avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedeller, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenecek ve söz konusu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak. Alınan karar, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek. Bu sayede deprem bölgesindeki enerji dağıtım şirketleri, mali açıdan bir rahatlama sağlanması amaçlanmaktadır.

 

Kaynak: Haber Merkezi

# Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Deprem bölgesi, son dakika, avans ödemeleri

27 Ara 2023 - 16:44 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL