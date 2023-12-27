EPDK'dan deprem bölgesi için yeni karar geldi

EPDK'nin Resmi Gazete'de yayımlanan kurul kararına göre, olağanüstü hal kararı alınan veya afet bölgesi ilan edilen şehirlerde faaliyet gösteren belirli dağıtım lisans sahibi şirketlerin avans ödemeleri ertelendi. Karara göre, 6 Şubat'taki depremlerin etkilerinin devam etmesi nedeniyle, 31 Mart'a kadar olan süre zarfında söz konusu şehirlerde faaliyet gösteren dağıtım lisansı sahibi tüzel kişiler, görevli tedarik şirketleri ve Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB) doğrudan veya dolaylı olarak ortağı olduğu tedarik şirketleri için Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında avans ödemelerinde bir erteleme yapıldı.

Bu süre zarfında, avans ödeme bildirimlerinde yer alan bedeller, ilgili fatura dönemine ilişkin fatura son ödeme tarihine kadar ertelenecek ve söz konusu süre boyunca piyasa işletmecisi ve katılımcısına temerrüt faizi uygulanmayacak. Alınan karar, 1 Ocak tarihinde yürürlüğe girecek. Bu sayede deprem bölgesindeki enerji dağıtım şirketleri, mali açıdan bir rahatlama sağlanması amaçlanmaktadır.

Kaynak: Haber Merkezi