Malatya’dan sonra o ilde de şiddetli deprem meydana geldi

Bugün saat 10.55’de Malatya’da meydana gelen depremden sonra Çankırı Ilgaz’da da deprem meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin açıkladığı bilgilere göre Çankırı-Ilgaz’ın Cömert bölgesinde saat 16.04’te, yerin 5 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesinin açıkladığı bilgilere göre Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te yerin 5 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuz durumun belirtilmediği sarsıntının ise bölgede yaşayanları tedirgin ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Merkezi