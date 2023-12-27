Malatya’dan sonra o ilde de şiddetli deprem meydana geldi

Bugün saat 10.55’de Malatya’da meydana gelen depremden sonra Çankırı Ilgaz’da da deprem meydana geldiği bildirildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin açıkladığı bilgilere göre Çankırı-Ilgaz’ın Cömert bölgesinde saat 16.04’te, yerin 5 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesinin açıkladığı bilgilere göre Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde saat 16.04’te yerin 5 kilometre derinliğinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Herhangi bir olumsuz durumun belirtilmediği sarsıntının ise bölgede yaşayanları tedirgin ettiği bildirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.