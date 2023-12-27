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Sis Gakkoşları zorluyor

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Elazığ’da sabahın erken saatlerinde kentte etkili olan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sis Gakkoşları zorluyor mask
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Elazığ’da sis, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye başladı. Özellikle ana yollarda görüş mesafesi düzerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Yoğun bir sis olduğunu belirten vatandaşlardan Hasan Kaya, “Sisten dolayı da trafikte zorluklar yaşanıyor. Kar yağışı yağmadı bu sene yağarsa havalar daha da sıcak olacaktır. Sisten dolayı bazı yerlerde vatandaşlar ve trafik sürücüleri önlerini göremiyorlar. Bölge bölge fark ediyor” dedi.

 
 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, elazığ sis, Sis, hava durumu

27 Ara 2023 - 13:34 Elaziğ- Busabah TV

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