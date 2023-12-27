Sis Gakkoşları zorluyor

Elazığ’da sis, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye başladı. Özellikle ana yollarda görüş mesafesi düzerken, sürücüler ilerlemekte zorluk çekti. Araçlar sis arasında kaybolurken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.
Yoğun bir sis olduğunu belirten vatandaşlardan Hasan Kaya, “Sisten dolayı da trafikte zorluklar yaşanıyor. Kar yağışı yağmadı bu sene yağarsa havalar daha da sıcak olacaktır. Sisten dolayı bazı yerlerde vatandaşlar ve trafik sürücüleri önlerini göremiyorlar. Bölge bölge fark ediyor” dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.