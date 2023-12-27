Komşu ili sis bastı

Elazığ’da sis, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye başladı. Karakoçan ilçesinde etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezi yoğun sisin etkisi altında kaldı. İlçe merkezinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkilerken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı