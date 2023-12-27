- Bölge

Komşu ili sis bastı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sis nedeniyle, ilçe merkezi sise gömüldü, görüş mesafesi düştü.
Komşu ili sis bastı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ’da sis, sabahın ilk saatlerinden itibaren etkisini sürdürmeye başladı. Karakoçan ilçesinde etkili olan sis nedeniyle ilçe merkezi yoğun sisin etkisi altında kaldı. İlçe merkezinde etkisini artıran sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sis ulaşımı da zaman zaman olumsuz etkilerken, sürücüler düşük hızda ve araçlarının dörtlülerini yakarak seyretti.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Karakoçan, Karakoçan sis, Elazığ

27 Ara 2023 - 13:33 Elaziğ- Bölge

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL