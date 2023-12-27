Milletvekili bildirdi Bakan Malatya’yı ziyaret edecek

6 Şubat depremlerinde etkilenen Malatya’nın yeninden imarı ve ihyası için çalışmalarını aralıksız sürdüren AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Ocak 2024’te Malatya’ya ziyaret düzenleyerek kentte devam eden projelerle ilgili incelemelerde bulunacağını söyledi.
“HER ŞEY MALATYA'MIZ VE DEĞERLİ HEMŞEHRİLERİMİZ İÇİN”
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı ziyaret ederek Malatya’da devam eden ve yapılması planlanan projelere dair görüşmelerde bulunan AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, sosyal medya hesabında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın Malatya’da temaslarda bulunacağını belirterek, ” Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile olan görüşmemizde, Malatya'mız özelinde yapılan ve devam eden yatırımların 2024 Bayındırlık birim fiyatları esas alınarak revize programlarla kesintiye uğramadan devam edeceği ve yatırımlar açısından öncelleneceğimiz bilgisiyle birlikte Malatya'mıza, gençlik ve spor alanında yapılacak olan projeleri incelemek üzere, ocak ayında ziyaretleri olacaktır. Her şey Malatya'mız ve değerli hemşehrilerimiz için” diye konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.