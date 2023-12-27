Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar yayımladığı mesajda, Mehmet Akif Ersoy’un 20 Aralık 1873'te İstanbul'da dünyaya geldiğini ve 27 Aralık 1936'da İstanbul'da hayatını kaybettiğini belirtirken, “İstiklal Marşımızın yazarı, bağımsızlık ve vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy, değerlerine sonuna kadar bağlı olan milletimizin tarihine adını altın harflerle yazdırmış kahramanlarındandır” dedi.

“MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERİNİ EN GÜZEL ŞEKİLDE İFADE EDEREK, VİCDANLARIN SESİ OLMUŞTUR”

Başkan Çınar mesajının devamında “Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde başlayan Milli Mücadeleye katılıp ülkesinin bağımsızlığına kavuşması için halkı aydınlatmak görevini seve seve kabul eden, şiirleriyle bu ülkenin gerçek sahiplerine samimiyetle seslenen bir şair olan Mehmet Âkif Ersoy; inancıyla sanatını bir arada tutabilmiş, sarsılmaz karakteriyle de toplum tarafından sevilmiş yakın tarihimizin en önemli şair ve düşünce adamlarından biridir. İstiklal Marşı’yla da, milletimizin karakterini, duygu ve ruh dünyasını, hürriyet ve özgürlük tutkusunu, milli ve manevi değerlerini en güzel şekilde ifade ederek, vicdanların sesi olmuştur. Vatan sevgisi ve bağımsızlık aşkıyla kaleme aldığı İstiklal Marşı’mızı bizlere kazandıran Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u vefatının 87. yıl dönümünde saygı, rahmet ve şükranla anıyoruz” şeklinde konuştu.

Kaynak: BÜLTEN