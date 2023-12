Derme Deresi’nin ilk etabı tamamlandı “İlçeye nefes aldıracak”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in bölgenin yaşam kalitesini artırma ve kalkınması amacıyla yatırım yaptığı Derme Deresi Islahı ve Park Projesi’nin ilk etabında sona gelindi. Projenin hayata geçirilmesiyle Battalgazi ve çevresi doğal alanların öne çıkmasıyla nefes alacak.

“ŞEHRİMİZ İÇİN SAĞLIKLI VE FERAH YAŞAM ALANLARI OLUŞTURMAYI HEDEFLEDİK”

Doğayla uyumlu bir şehircilik anlayışını benimsediklerini ifade eden Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Geldiğimiz günden bu yana Battalgazi’miz ve şehrimiz için sağlıklı ve ferah yaşam alanları oluşturmayı hedefledik. Bu hedef doğrultusunda Derme Deresi’ni önemli bir konuma koyduk. Bölgedeki yeşil alan miktarını artırıp şehir içinde doğayla iç içe yaşam alanları oluşturmamız gerekiyordu. 92 milyonluk Derme Deresi Islahı ve Park Projemiz, sadece doğal çevrenin korunması, yaşatılması ve düzenlenmesiyle kalmayacak; aynı zamanda bölgede yaşayan vatandaşlarımızın yaşam kalitesini artıracak sosyal, ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacak kapsamlı bir proje. 10 kilometrelik Derme Deresi’nin ıslah edilmesi ve çevresinin düzenlenmesiyle birlikte, bölgenin estetik görünümü ve doğal yapı korunacak. Bu sayede doğal alanların ve ekosistemin korunmasını amaçlıyoruz. Bunun yanında 80 bin metrekarelik alan üzerinde vatandaşlarımızın burada güzel zaman geçirmeleri amacıyla sosyal tesisler, çardaklar; parklar, yürüyüş yolları, bisiklet yolları gibi rekreasyonel ve daha birçok aktiviteyi kapsayan alanları oluşturarak dinlenme ve spor yapma imkânı da sağlıyoruz” dedi.

“TEK AMACIMIZ GELECEK NESİLLERE DAHA İYİ BİR YAŞAM BIRAKMAK”

Şehirde yaşayan herkesin hayatını iyileştirmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Güder, “Derme Deresi ve Islahı Projesi ilçemizin geleceği için önemli bir adımı temsil ediyor. Geleceği düşünerek ilçemizin her köşesinde refahı ve yaşam kalitesini artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. İlçemize güzel bir gelecek kazandırabilmek için attığımız adımlarla, bugünün ihtiyaçlarını karşılarken yarının kaynaklarını da koruyoruz. Dev projelerin yanı sıra kentsel dönüşümle birlikte her alanda dönüşümü hedefleyerek eğitimden, sosyal yatırımlara her alanda, her kesime yönelik geniş yelpazede çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tek amacımız gelecek nesillere daha iyi bir yaşam bırakmak. Battalgazi’mizin geleceğini her alanda sağlam temeller üzerine inşa ediyoruz” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN