Başkan Çınar okullara sportif desteklerde bulundu

Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokulunu ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan spor malzemelerini okul idarecilerine teslim etti. Yeşilyurt Belediyesi bir yandan fiziksel yatırımların sayısını artırırken diğer taraftan da malzeme destekleriyle genç sporcuların moral ve motivasyonlarını yükseltmeyi amaçladıklarını bildirdi.

“DESTEKLERİMİZE ARALIKSIZ DEVAM EDİYORUZ”

Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokulu Müdürü Selahattin Kılıç ile Gündüzbey Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Şahintürk, mahalleye ve gençlere yönelik yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular. Öğrencilerin en iyi şartlarda ve ortamlarda eğitim alabilmesi için her türlü desteği verdiklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, “Çocuklarımızın erken yaşlarda gerek okul hayatlarında gerekse de sportif hayatlarında başarılar elde etmesi için desteklerimize aralıksız devam ediyoruz. İlçemizin dört bir tarafına yeni nesil spor sahaları inşa ederken diğer taraftan okullarımızın malzeme ihtiyaçlarının karşılanması içinde imkânlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. 270 evladımızın eğitim gördüğü Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokulumuza da bu kapsamda spor malzemesi desteğinde bulunduk. Bizler gençlere ve gençliğe önem veren bir hizmet anlayışıyla ilçemize hizmet ediyoruz” açıklamalarında bulundu.

GÜNDÜZBEY DE DEPREMLERDEN ÇOK FAZLA ETKİLENDİ

Gündüzbey ilçesinin de depremlerden çok fazla etkilendiğini belirten Mehmet Çınar, “Mesire alanları, tarihi ve turistik mekânları ile doğal güzellikleriyle yılın her mevsiminde yoğun bir ziyaretçi akınına uğrayan Gündüzbey mahallemiz 6 Şubat depremlerinden çok fazla etkilendi. Mahallemizin yeniden planlanması, barınma sorunun kökten çözüme kavuşması, müstakil evlerin yapılması ve diğer talepleri çözüme kavuşturmak için bizlerde Bakanlık nezdinde görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir yandan mahallemizin temel ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan gelen talepleri de karşılayarak bu güzel mahallemizin sosyal, sportif ve kültürel hayatını yeniden hareketlendirmeye çalışıyoruz. Bu kapsamda Gündüzbey Şehit Levent Coşkun İlk ve Ortaokulumuzda eğitim gören çocuklarımıza yedi ayrı branşta spor yapabilecekleri malzemelerini getirdik. İnşallah öğrencilerimiz bu malzemeler sayesinde çalışmalarını sürdürecek ve katılacakları turnuvalarda elde edecekleri başarı bizleri gururlandıracaktır. Spor malzemelerinin okulumuza ve öğrencilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum ve öğrencilerimize katılacakları turnuvalarda başarılar diliyorum” dedi.

“HİZMETLERİMİZE HER GÜN BİR YENİSİNİ DAHA EKLİYORUZ”

Her alanda hizmet üretirken, ‘Herkesin ve Her kesimin Belediyesi’ olma sorumluluğuyla hareket ettiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, “Toplumun tüm kesimlerine hitap eden hizmetlerimize her gün bir yenisini daha ekliyoruz. Özellikle geleceğimizin teminatı kıymetli gençlerimizi asla ihmal etmiyoruz. Onların fiziksel ve zihinsel gelişimleri için imkânlarımızı seferber ediyoruz. 2019 yılında kurduğumuz Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüz ile gençlik hizmetlerimizi planlı ve sistemli bir şekilde sürdürüyoruz. 2019 yılında başlattığımız gençlik yatırımlarımızın meyvelerini teker teker topluyoruz. Bundan sonrada gençlerimize yönelik desteklerimiz artarak devam edecektir, onların sportif, kültürel ve sanatsal faaliyetlere katılımlarını artırmak, sağlıklı ve dinamik bir hayata teşvik etmek içinde var gücümüzle çalışacağız. Çünkü spor yapanın özgüveni yüksek oluyor, derslerinde daha başarılı oluyor. Çocuklarımızın erken yaşlarda sporla tanışması ve var olan yeteneklerini geliştirmesi ileriki hayatları için çok büyük önem taşıyacaktır. Çocuklarımız daha fazla spor yaparak deprem travmasından da uzaklaşmış olacak. Gençlere yatırımı geleceğe yatırım olarak görüyoruz ve bu alandaki hizmetlerimizi aksatmadan sürdüreceğiz.” diye konuştu.

