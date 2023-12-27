- Siyaset

CHP Malatya İl Başkanlığından teröre lanet

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız tarafından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen terör saldırıları sonucu vefat eden 12 şehit ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

CHP Malatya İl Başkanlığından teröre lanet mask
CHP Malatya İl Başkanlığından teröre lanet
CHP Malatya İl Başkanlığından teröre lanet
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız tarafından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen terör saldırıları sonucu vefat eden 12 şehit ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

İl Başkanlığı binasında gerçekleştirilen basın açıklamasına teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açıklama da terör lanetlendi.

Ayrıntılar geliyor...
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27 Ara 2023 - 12:30 Malatya- Siyaset

Muhabir  Mehmet Tevfik Cibiceli

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