27 Ara 2023 - 12:30 - Siyaset

CHP Malatya İl Başkanlığından teröre lanet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Başkanı Barış Yıldız tarafından Pençe-Kilit operasyon bölgesinde meydana gelen terör saldırıları sonucu vefat eden 12 şehit ile ilgili bir basın açıklaması gerçekleştirildi.