Erzincan depreminin 84. yıl dönümü Peki ders aldık mı?

Bugün, Türkiye'nin kalbinde yer alan Erzincan'da yaşanan ve tarihe "Asrın Depremi" olarak geçen felaketin 84. yıl dönümü. 7 Aralık 1939'da meydana gelen deprem, 7,9 büyüklüğü ile kayıtlara geçti ve Mercalli şiddet ölçeğine göre en yüksek XII (Afetsel) seviyesinde bir depremdi.

Deprem, 116 bin 720 binanın yıkılmasına, resmi rakamlara göre 32 bin 968 kişinin yaşamını yitirmesine, ve 100 binden fazla kişinin yaralanmasına neden oldu. 1939 Erzincan depremi, 1939 ile 1999 yılları arasında Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde gerçekleşen ve batıya doğru ilerleyen bir dizi büyük depremin ilki olarak kabul edildi. Bu büyük yıkımın ardından, Erzincan 13 Mart 1992'de 7.0 şiddetinde bir depremle bir kez daha yıkıldı, can kayıpları yaşandı.Bugün, 84 yıl önceki depremin yaralarını hala hissederken, unutulmamalıdır ki ülkemiz birçok önemli depremle karşılaşmış ve bu felaketlerin izlerini taşımıştır.

Ve maalesef, 2023'te Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilin etkilendiği 7,8 büyüklüğündeki depremle bir kez daha sarsıldık. Bu felaket, binaların altında kalan vatandaşlarımızın birçoğunun yaşamını yitirmesine neden oldu.

ERZİNCAN DEPREMİ: TARİH VE BÜYÜKLÜK

1939'un 26 Aralık'ını 27 Aralık'a bağlayan gece, Türkiye'nin kalbindeki Erzincan'da meydana gelen deprem, cumhuriyet tarihinin en büyük depremlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Saat 01.57'de başlayan ve 59 saniye süren depremin büyüklüğü 7,9 olarak ölçüldü.

KAYIPLAR VE YIKIM

Deprem, 116,720 binanın yıkılmasına neden oldu. Resmi verilere göre, felaketin etkisiyle 32,962 kişi hayatını kaybederken, 100 bine yakın kişi de yaralandı. Bu yıkıcı deprem, sadece Erzincan'ı değil, birçok bölgeyi derinden etkiledi.

TÜRKİYE'NİN DEPREM GERÇEĞİ

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, ülkemizi bir kez daha deprem gerçeğiyle yüzleştirdi. Bu son felaketle birlikte, Türkiye'nin deprem ülkesi olarak tarihindeki acı hatıraların yeniden canlandığı bir döneme giriş yapıldı.

UNUTULMAYAN ACI: ANMA VE UYARI

Bugün, Erzincan depreminin 84. yıl dönümünde, yaşanan acıyı hatırlıyor ve tüm deprem şehitlerimizi saygıyla anıyoruz. Bu felaketler, gelecek nesillere yönelik deprem bilinci oluşturmak adına bir uyarı olarak kabul edilmeli ve yapılan, yapılacak olan binaların güvenliği için yetkililere büyük sorumluluklar düştüğü unutulmamalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi