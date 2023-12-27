Altın yatırımcıları bu haber size

Altın fiyatlarının bazen yükseldiğini bazen de düşüş gösterdiğini ifade eden Mahmut Pepele isimli kuyumcu esnafı şu sıralar altın bozduran kişi sayısında bir artış olduğunu kaydetti. Pepele, “Şu an vatandaşlar genelde mevcut altınlarını bozduruyorlar. Depremde evi yıkılan vatandaşlar evini yaptırmak istiyor, araba almayı düşünenler var. O yüzden altın alan yok” dedi.

Vatandaşların altın almaktan ziyade mevcut altınlarını bozdurmaya yöneldiklerini belirten kuyumcu esnafları altının her zaman için güvenli liman olmaya devam ettiğini kaydettiler.

“YÜKSELMEYE DEVAM EDECEKTİR”

Altın fiyatlarının her zaman ki gibi yükselmeye devam ettiğini söyleyen Muhammed Ali Hakkatapan isimli kuyumcu esnafı,

“Altın yükselmeye devam ediyor. Ancak zaman zaman geri çekilmeler oluyor bu geri çekilmelerde alım yapmak isteyenler için çok güzel fırsatlar oluyor. Şu an vatandaşlar altın almak yerine mevcut altınlarını bozduruyorlar. Fiyatlar düşünce altınlarını bozduruyorlar ve araç alıyorlar. Altın almayı tercih edenlerde daha çok tam ve çeyrek altın alıyorlar veya bilezik tercih ediliyor. Yeni yılda altın fiyatlarının artış göstereceği ifade ediliyor bu noktada kısa vadede bir şey diyemeyiz ancak uzun vadede altın yükselmeye devam edecektir. Malum deprem bölgesindeyiz ve birçok insan yeni bir ev hayali kuruyor. Ev almakta kolay değil bunun için birçok kişi birikim yapıyor. Bu noktada her gün artış gösteren ev fiyatlarına yetişmek için vatandaşlar altına yatırım yaparlarsa paralarının değerini korumuş olurlar”

şeklinde konuştu.

“ARABA ALMAYI DÜŞÜNENLER VAR”

Yılbaşı öncesi vatandaşların mevcut altınlarını bozdurduğunu dile getiren Mahmut Pepele isimli kuyumcu esnafı ise,

“Altın fiyatları yükselmeye devam edecek gibi gözüküyor çünkü paramız hep değer kaybediyor. Ben 1964 yılında kuyumculuğa başladım o zaman gram altını 11 lira 50 kuruşa satıp 11 liraya da alıyorduk. Ondan sonra fiyatlar günden güne artış gösterdi. 1967 yılına kadar aşağı yukarı bir-iki lira artış veya düşüş gösterdi. Ondan sonraki tarihlerde hep paramız değer kaybetti. Altın fiyatları bazen yükseliyor bazen düşüyordu. Yeni yılda gram 2 bin liraya gelir diyorlardı 2 bin lirayı da aştı bugün 2 bin 10 lira oldu. Şu an mevcut altınını bozduran çok fazla. Depremde evi yıkılan vatandaşlar evini yaptırmak istiyor, araba almayı düşünenler var. Bu ara vatandaşlar araba almaya yöneliyor. Çok fazla altın alan yok. Benim işe girdiğim zaman çeyrek altın 25 liraydı ve 25’lik diyorlardı çeyreğin büyüğüne de 50’lik diyorlardı. Şimdi yarım altında, çeyrek altında değerli oldu. Şu an altın fiyatlarında bir yükseliş var. 2 aydan beri her gün 5-10 lira yükseliyor. Yeni yılda da fiyatlar artar yani altının gramı 2 bin 300’e kadar yükselir. Vatandaşlar bugün altın alıp 2-3 ay içerisinde bozdurmayı düşünüyorlarsa bence altın almasınlar ama 6 aydan sonra bozduracaklarsa alsınlar”

ifadelerine yer verdi.

“HAFİF HAFİF YUKARI DOĞRU TIRMANIYOR”

Yılbaşının ardından altın fiyatlarının yükseleceğini kaydeden Engin Temizer isimli kuyumcu esnafı,

“Şu an altın piyasası hafif hafif yukarı doğru tırmanıyor, yılbaşından sonra onsun biraz daha yukarı tırmanma beklentisi var. Önümüzdeki günlerde bu İsrail-Filistin arasındaki çatışmaların devam etmesi ve diğer ülkelerinde bu işe karışması global bir hareket olduğu için altını ister istemez biraz daha yukarıya doğru götürecektir. Burada doların da yukarı yönlü bir hareketi bekleniyor ama şu an seçimlerden dolayı hafif bir baskılama var. Seçimlerden sonra doların yukarıya tırmanması altın fiyatlarını da ister istemez yukarıya doğru tırmandıracaktır. Depremlerde Malatya büyük bir sıkıntı atlattı. Tabi ister istemez evi yıkılan veya ağır hasarlı olanlar oldu. Bağ bahçesi olanlar şu an ev yapma derdinde bundan dolayı vatandaşlarda biraz altını bozdurma eğilimi var” diye konuştu.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Malatya Kuyumcular Odası verilerine göre güncel altın fiyatları şu şekilde;

Gram altın: Bin 920 TL

Çeyrek altın: 3 bin 318 TL

Yarım altın: 6 bin 636 TL

Liralık altın: 13 bin 272 TL.