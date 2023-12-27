“Şiar edindiğimiz Akif’i anlıyor kelamını rehber ediniyoruz”

Başkan Gök konuşmasında Mehmet Akif’in bazı dizelerine de yer vererek, “’Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır!’ Sözünü şiar edindiğimiz Akif’i anlıyor ve her kelamını rehber ediniyoruz” diye konuştu.

“ÖMRÜNÜ VATAN VE MİLLET AŞKIYLA NİHAYETE ERDİRMİŞ BİR ŞAHSİYET”

Mesajında Mehmet Akif Ersoy’un hayatından bazı bölümleri de anlatan Gök, “İstiklal Marşımızın Şairi Mehmet Akif Ersoy, Türk Milleti’nin en zorlu dönemlerine şahitlik etmiş yüce bir kişiliktir. Bir şair, bir yazar, bir öğretmen, bir siyasetçi ve bunlar gibi daha birkaç meslek grubunda vatanına hizmet eden ve karşılık beklemeyen biri olmasının ötesinde; ömrünü vatan ve millet aşkıyla nihayete erdirmiş bir şahsiyettir. Milli Edebiyat Dönemi’nde verdiği eserlerle Türk olma bilicini halka aktaran kıymetli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, İslamiyet’in de doğru anlaşılması için çalışmalar yapmıştır. Türk-İslam sentezini, vatan toprağımızın geleceği için tek hakikat olarak gören merhum şairimiz; kim var demeden ‘Ben varım’ bilinciyle giriştiği tüm işlerde tek başına çığır açmıştır. İstiklal Marşı yazılırken ortaya konan para ödülünü reddeden, daha sonra bu ödülü alıp Darü’l Mesai’ye bağışlayarak askerlerimizin kaban ihtiyaçlarını karşılayan şair, o sene kabanı olmadığı için zatürre geçirecek kadar yokluk çekmiş; ancak hiç bir haine fırsat vermemiştir.

RAHMETLE ANIYORUZ

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanı Gökhan Gök, Mehmet Akif Ersoy’u anma haftası için yayınladığı mesajın devamında ise şu ifadelere yer verdi; “Günümüzde de bizler merhum şairimizin sözleri, nasihatleri, bizlere bıraktığı altın değerindeki mirasları olan eser ve fikirleriyle kutlu sancağımızı dalgalandırıyor, bununla onur duyuyoruz. Ruhunu her daim davamızın en ortasında yaşatıyoruz. ‘Sahipsiz vatanın batması haktır, sen sahip çıkarsan bu vatan batmayacaktır!’ Sözünü şiar edindiğimiz Akif’i anlıyor ve her kelamını rehber ediniyoruz. 20 Aralık 1873 tarihinde doğan ve 27 Aralık 1936 tarihinde ahirete irtihal eden İstiklal Marşımızın Merhum Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 87’nci Yıldönümünde rahmet, minnet ve özlemle yâd ediyor, onun bir sözü ile gençlerimize seslenmek istiyorum; ‘Ne büyük söyle, ne çok söyle; yiğit işte gerek. Lafı bol, karnı geniş soyları taklid etme; Sözü sağlam, özü sağlam, adam ol, Irkına Çek’”

Kaynak: BÜLTEN