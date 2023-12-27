Doğanşehir depremi neyin habercisi?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bugün Malatya Doğanşehir’de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Depremin Malatya fayının güney ucunda meydana geldiğini bildiren Prof. Dr Naci Görür, 6 Şubat depremlerinde bölgeye belirli ölçüde stres yüklenmiş olabileceğini söylediğini hatırlattı.

Prof. Dr. Naci Görür depremin olduğu yer itibariyle bir stresin biriktiğini bildirerek, “Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da 4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayının güney ucunda. Malatya Fayına, Maraş’ta 6 Şubat’ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle” diyerek bilgilendirmelerde bulundu.

Kandilli Rasathanesi son depremi revize ederek merkez üssünün Malatya Doğanşehir Küçüklü olduğunu ve depremin büyüklüğünün ise 4.3 olduğunu açıkladı. Kandilli Rasathanesinin düzeltmeleri hakkında yeni bir açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür, son verilen bilgilerle yaptığı açıklamanın herhangi bir şey değiştirmediğini bildirerek, “Arkadaşlar; Boğaziçi, depremi Küçüklü-Doğanşehir ve 4,3 olarak revize etti. Pek değişen bir şey yok. Deprem Malatya, Doğanşehir ve Sürgü faylarının kesişim bölgesinde, sevgiyle” dedi.