Doğanşehir depremi neyin habercisi?

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür bugün Malatya Doğanşehir’de meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremi yorumladı. Depremin Malatya fayının güney ucunda meydana geldiğini bildiren Prof. Dr Naci Görür, 6 Şubat depremlerinde bölgeye belirli ölçüde stres yüklenmiş olabileceğini söylediğini hatırlattı.
Prof. Dr. Naci Görür depremin olduğu yer itibariyle bir stresin biriktiğini bildirerek, “Arkadaşlar, demin Beğre/Doğanşehir- Malatya’da 4,4 deprem oldu. Deprem tam Malatya Fayının güney ucunda. Malatya Fayına, Maraş’ta 6 Şubat’ta olan büyük depremden dolayı belli ölçüde stres ile yüklenmiş olabileceğini söylemiştik. Depremin yeri itibariyle yüklendiğini anlıyoruz. Ayrıntıyı öğrenmek için çalışılması lazım. Sevgiyle” diyerek bilgilendirmelerde bulundu.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.