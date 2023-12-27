27 Ara 2023 - 11:28 - Gündem

Kandilli ve AFAD verileri yine uyuşmadı! Hangisi doğru?

Bugün saat 10.55 sularında meydana gelen ve merkez üssü Doğanşehir olan 4.3 büyüklüğündeki deprem Malatya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Büyük bir paniğe sebep olan depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaşmış olduğu veriler akıllarda soru işaretleri bıraktı.