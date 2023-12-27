- Gündem

Kandilli ve AFAD verileri yine uyuşmadı! Hangisi doğru?

ABONE OL Google News Sayfamız

Bugün saat 10.55 sularında meydana gelen ve merkez üssü Doğanşehir olan 4.3 büyüklüğündeki deprem Malatya başta olmak üzere çevre illerden de hissedildi. Büyük bir paniğe sebep olan depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin paylaşmış olduğu veriler akıllarda soru işaretleri bıraktı.

Kandilli ve AFAD verileri yine uyuşmadı! Hangisi doğru? mask
Kandilli ve AFAD verileri yine uyuşmadı! Hangisi doğru?
Kandilli ve AFAD verileri yine uyuşmadı! Hangisi doğru?
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Doğanşehir merkezli yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde büyük bir endişe ve panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri ise insanlarda soru işaretleri bıraktı.

Kandilli Rasathanesi tarafından ilk yapılan açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldiğini, daha sonra revize (düzenlenen) edilen verilerde depremin yerin 1 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.

AFAD verilerine göre ise deprem yerin 9.69 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.

Paylaşılan verilerden hangisinin doğru olduğu konusunda da Malatyalıların akıllarında soru işaretleri oluşturdu.
# Kandilli Rasathanesi, malatya, malatya haber, Malatya deprem, son dakika, afad deprem

27 Ara 2023 - 11:28 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL