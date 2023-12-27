Kandilli ve AFAD verileri yine uyuşmadı! Hangisi doğru?

Doğanşehir merkezli yaşanan 4.3 büyüklüğündeki deprem, Malatya ve çevre illerde büyük bir endişe ve panik yarattı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileri ise insanlarda soru işaretleri bıraktı.
Kandilli Rasathanesi tarafından ilk yapılan açıklamada depremin yerin 5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde meydana geldiğini, daha sonra revize (düzenlenen) edilen verilerde depremin yerin 1 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldiği bildirildi.
AFAD verilerine göre ise deprem yerin 9.69 kilometre derinliğinde 4.3 büyüklüğünde meydana geldiği açıklandı.
Paylaşılan verilerden hangisinin doğru olduğu konusunda da Malatyalıların akıllarında soru işaretleri oluşturdu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.