Son Dakika! Doğanşehir 4.4'lük depremle sarsıldı!

Malatya'da saat 10.55 sularında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Doğanşehir-Begre olarak açıklanırken, deprem çevre illerden de hissedildi. İşte ayrıntılar...

Malatya’da bugün saat 10.55 civarında bir deprem hissedildi. Son alınan verilere göre merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi, Begre Mahallesi’nde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Meydana gelen deprem sonucunda ise Malatya ve ilçelerinde tedirginlik oluştuğu, deprem bölgesindeki vatandaşların deprem büyüklüğünü araştırdığı görüldü.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre bugün saat 10.55 civarında yerin 5 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Malatya Doğanşehir Begre Mahallesi olduğu bildirildi.

DOğanşehir merkezli meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep illerinden de hissedildi.

Meydana gelen deprem sonrasında İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından bir açıklama yapıldı.

Bakan Yerlikaya,

“Malatya Doğanşehir’de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun”

dedi.