Son Dakika! Doğanşehir 4.4'lük depremle sarsıldı!

Malatya'da saat 10.55 sularında meydana gelen 4.4 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Doğanşehir-Begre olarak açıklanırken, deprem çevre illerden de hissedildi. İşte ayrıntılar...
Malatya’da bugün saat 10.55 civarında bir deprem hissedildi. Son alınan verilere göre merkez üssü Malatya’nın Doğanşehir ilçesi, Begre Mahallesi’nde yerin 5 kilometre derinliğinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği açıklandı. Meydana gelen deprem sonucunda ise Malatya ve ilçelerinde tedirginlik oluştuğu, deprem bölgesindeki vatandaşların deprem büyüklüğünü araştırdığı görüldü.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin açıkladığı verilere göre bugün saat 10.55 civarında yerin 5 kilometre altında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssünün Malatya Doğanşehir Begre Mahallesi olduğu bildirildi.
DOğanşehir merkezli meydana gelen deprem, Kahramanmaraş, Gaziantep illerinden de hissedildi.
“Malatya Doğanşehir’de 4.3 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremlerde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. Gelişmeleri an be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun”
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.